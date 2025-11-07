scorecardresearch
 

Feedback

आजमगढ़ में कुख्यात बदमाश वाकिब एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार का था इनामी, हत्या-लूट समेत दर्ज थे 40 से ज्यादा मुकदमे

आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 50 हजार के इनामी बदमाश वाकिब को मुठभेड़ में मार गिराया. वह हत्या, लूट और गौ तस्करी समेत 40 से अधिक मामलों में वांछित था, जिसका आतंक पांच जिलों तक फैला था. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

Advertisement
X
आजमगढ़ में एनकाउंटर (Photo- ITG)
आजमगढ़ में एनकाउंटर (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. रौनापार थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी कुख्यात अपराधी वाकिब ढेर हो गया. वाकिब पर हत्या, लूट और गौ तस्करी समेत 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. मौके पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. 

5 जिलों में था दुर्दांत अपराधी का आतंक

मारा गया बदमाश वाकिब एक कुख्यात अपराधी था, जिसका आतंक सिर्फ आजमगढ़ तक सीमित नहीं था. पुलिस के अनुसार, उसका आपराधिक नेटवर्क गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और जौनपुर समेत कुल पांच जिलों में फैला हुआ था. 

सम्बंधित ख़बरें

A wanted criminal with a bounty of 50,000 is killed in an STF encounter.
आजमगढ़: 50 हजारी इनामी बदमाश वाकिफ एनकाउंटर में ढेर 
Azamgarh friend urinated on his friends face (Photo- Screengrab)
आजमगढ़: शराब के नशे में दोस्त के चेहरे पर किया पेशाब, वीडियो वायरल होते ही गिरफ्तार  
court verdict family 6 members life imprisonment
कैदी की साजिश और लाखों की ठगी... ऐसे नप गए आजमगढ़ के जिला जेल अधीक्षक 
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational )
आजमगढ़: कार ने बाइक सवार दो लोगों को मारी टक्कर, दोनों की हुई मौत 
BJP workers clashed in front of the police in Azamgarh (Photo- Screengrab)
मंत्री के कार्यक्रम में भिड़े BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मंच से कोतवाली तक हुई मारपीट  

वाकिब पर गौ तस्करी, हत्या, चोरी और लूट जैसे कई गंभीर मामलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज थे. लंबे समय से फरार चल रहे इस बदमाश पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था. पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी.  

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शुरू की छानबीन

एनकाउंटर की खबर फैलते ही रौनापार थाना इलाके में सनसनी फैल गई. स्थिति को नियंत्रण में रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. मुठभेड़ खत्म होने के बाद, पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने भारी बल की मौजूदगी में शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. 

Advertisement

वाकिब के नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है. उनका कहना है कि अब पुलिस की प्राथमिकता वाकिब के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों और सहयोगियों की तलाश करना और उन्हें पकड़ना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Advertisement