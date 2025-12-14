scorecardresearch
 
खाकी की आड़ में वसूली गैंग! फर्जी बलात्कार केस की धमकी देकर लाखों ऐंठे, दारोगा फरार, महिला समेत 4 गिरफ्तार

अमरोहा में फर्जी बलात्कार केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है. हापुड़ में तैनात एक दारोगा, पीआरडी जवान, महिला और अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 हजार रुपये नकद और मोबाइल बरामद किया है, जबकि आरोपी दारोगा फरार है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पुलिस ने फर्जी बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये की वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में हापुड़ जिले में तैनात एक दारोगा, पीआरडी जवान, एक महिला और अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी दारोगा अभी फरार है.

गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला, गैंग का सूत्रधार युवक और पीआरडी जवान शामिल हैं. इनके कब्जे से 20 हजार रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अमरोहा: माता-पिता के बीच में सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, 4 साल बाद घर में गूंजी थी किलकारी, अब पसरा मातम

प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया, फिर दी धमकी

पुलिस जांच में सामने आया है कि हापुड़ जिले के सिंभावली थाने में तैनात दरोगा नितिन कुमार ने अपने साथी और गैंग के सूत्रधार खालिद के कहने पर संभल जिले के रहने वाले नईम को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई.

आरोप है कि दरोगा और उसके साथियों ने खुद को गजरौला थाने में तैनात बताते हुए वर्दी का रौब दिखाया और नईम से लाखों रुपये वसूल लिए. पीड़ित को डराकर बार-बार पैसे लिए गए, जिससे वह मानसिक रूप से भी परेशान हो गया.

शिकायत के बाद खुला पूरा खेल

पीड़ित नईम ने आखिरकार अमरोहा पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित द्वारा बताए गए इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच में कुछ लोग पुलिस वर्दी में नजर आए, जिनमें एक दरोगा भी शामिल था.

इसके बाद पुलिस ने आरोपी खालिद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाई, जिससे साफ हुआ कि संपर्क सिंभावली थाने में तैनात दरोगा और सिपाहियों से था. इसी आधार पर पुलिस को पूरे वसूली गैंग का सुराग मिला.

चार गिरफ्तार, दारोगा फरार

गजरौला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला कौशर, गैंग के सूत्रधार खालिद, पीआरडी जवान लाखन और एक अन्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया. ये सभी पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें दो हिस्ट्रीशीटर भी हैं.

पुलिस के अनुसार, फरार दारोगा और एक अन्य दुकानदार की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है.

---- समाप्त ----
