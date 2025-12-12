scorecardresearch
 
'बाय-बाय बांग्लादेश...' जोश-जोश में Facebook पर पोस्ट किया वीडियो, UP में ऐसे पकड़ा गया कपल

अमरोहा में बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. रीना ने सोशल मीडिया पर 'बाय-बाय बांग्लादेश' का वीडियो पोस्ट किया था जिससे उनकी पोल खुल गई. दोनों नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर मंडी धनौरा क्षेत्र में रह रहे थे. पुलिस ने दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और हिरासत में लिया. मामले की वैधानिक जांच जारी है.

'बाय-बाय बांग्लादेश',Facebook पोस्ट से UP में पकड़ा गया कपल (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली के गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, रीना बेगम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 'बाय-बाय बांग्लादेश' का वीडियो पोस्ट किया था, जो पुलिस की नजर में आया. इसके बाद अमरोहा पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें हिरासत में ले लिया.

रीना बेगम बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मौजूद है. अमरोहा पुलिस के अनुसार, रीना और राशिद की मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों अस्पताल में नौकरी करते थे. दोस्ती के बाद उनकी शादी हुई और दोनों 6 साल पहले सऊदी अरब में निकाह कर चुके थे. इस वर्ष मार्च में रीना बांग्लादेश आई और राशिद भी वहां पहुंचा. इसके बाद 9 अक्टूबर को दोनों नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर अमरोहा जिले के मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने लगे.

सीओ धनोरा सर्किल अंजली कटारिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच की. जांच में पता चला कि रीना और राशिद बिना किसी वैध दस्तावेज़ या वीजा के भारत में प्रवेश कर अवैध रूप से रह रहे थे. पुलिस ने दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में लिया.

स्थानीय पुलिस ने यह भी बताया कि रीना बेगम के सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी यात्रा और भारत में अवैध प्रवेश का पता चला. फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों के अवैध प्रवेश और रहन-सहन के पीछे और कौन-कौन से लोग शामिल थे.

अमरोहा में इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या रीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा या उसे अपने पति राशिद के साथ अमरोहा में रहने की अनुमति दी जाएगी. 

---- समाप्त ----
