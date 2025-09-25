scorecardresearch
 

'2027 में PDA की सरकार बनेगी, किसानों की लड़ाई सपा लड़ेगी...', बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों, कारोबारियों और महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने 2027 में PDA सरकार बनने का दम भरा और यूपी की बीजेपी सरकार पर तंज कसा.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
लखनऊ में गुरुवार को कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी जॉइन की है. पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी को सदस्यता दिलाई. इस दौरान अखिलेश ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और नए नेताओं का पार्टी में स्वागत किया. अखिलेश ने कहा कि इनके आने से PDA परिवार और मजबूत होगा. बाबा साहब, कांशीराम और नेताजी ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और सपा भी उसी रास्ते पर चलकर 2027 में PDA सरकार बनाएगी.

अखिलेश ने कहा, नोएडा से हमारे साथ आए किसान नेता क्रांतिकारी सुधीर चौहान का आभार प्रकट करता हूं. उनके साथ जिम्मेदार लोग जो किसानों के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं. पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह का स्वागत करता हूं. उनके आने से पीडीए परिवार और मजबूत होगा. बसपा को छोड़कर विद्यासागर और लालजी भारती का भी स्वागत करता हूं. सामाजिक न्याय के रास्ते के लिए हम सब संघर्ष करेंगे.

अखिलेश यादव ने नोएडा और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति पर कहा कि यहां किसान और कारोबारी दोनों रहते हैं. किसान की जमीन पर जो तरक्की लाने का काम चल रहा है, अगर वो किसान की जमीन का है तो वो सही रास्ता नहीं है. सपा आपके साथ है. जमीन बढ़ नहीं सकती. खेती करने लायक जो जमीन है, वो एक्सपेंड नहीं हो सकती. जमीन सिकुड़ती चली जा रही है. आने सवाल समय में सपा का प्रयास होगा कि आपको नोएडा से लखनऊ आने में 5 से साढ़े पांच घंटे से ज्यादा ना लगे.

यूपी ट्रेड शो पर क्या बोले अखिलेश...

अखिलेश ने कहा, यूपी ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहे हैं. यह भूल चुके हैं कि अमेरिका अभी-अभी टैरिफ लगा चुका है. कारोबार के लोग जिनका टैरिफ से  नुकसान हो रहा है, उसके लिए सरकार सामने नहीं आई है. पंचायत, ग्राम की सभी पावर छीन ली गई है. शहर का विकास गांव से कैसे जुड़े, उसके लिए सपा सरकार काम करेगी. अगर बनारस का पॉल्यूशन नहीं रुकता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है. आंखों की रोशनी तक जा सकती है. प्लांट लगाना अच्छा है लेकिन पर्यावरण को देखते हुए काम किया जाए.

सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ के हजरतगंज में दुकानों पर जाने पर तंज कसा और कहा, सीएम यह बताएं कि बॉडी लोशन पर दाम कम करने से क्या रोजगार मिल गया. 9 साल बाद इन्हें पता लगा कि किताबें, कपड़े, दूध सब महंगा हो गया. यह एक तरफ कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ाकर वसूले ले रहे हैं. जब तक मुनाफा कमाना कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी. भविष्य में इस महंगाई को कम करने के लिए सपा संकल्प लेती है. नेताजी ने जो दाम बांधो नीति रखी थी, 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति पर काम करने की कोशिश करेंगे.

'पुलिस किडनैपिंग कर रही है...'

आई लव मुहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर पर अखिलेश ने कहा, यह दोनों बहुत सेंसेटिव मसले हैं. इसकी जड़ में कौन है, यह देखना चाहिए. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पुलिस किडनैपिंग कर रही है. फिरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं. सरकार के जाति वाले नियम पर कहा, जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है और जो भी आरक्षण है, वो जाति के आधार पर है. आंबेडकर ने भी आरक्षण जाति के आधार पर ही किया. यह बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं. पीडीए और बहुजन समाज की एकता है. जब से हमने ग्राफ बनाकर बीजेपी से थाने में पीडीए को लेकर सवाल करना शुरू किया तब ये नया रूल ले आए.

यह लोग पीडीए की लड़ाई से घबराए हुए हैं. पिछले 9 साल से पीडीए को अपमानित किया जा रहा है. अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट तो पूरा जाति के हिसाब से है. गंगा जल से मकान धोने को लेकर क्या कानून है और जिन्होंने धुलवाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है. जिस मंदिर गए, वहां बीजेपी के लोगों ने गंगाजल से धुलवाया. क्यों धुलवाया... यह नहीं बता पाए. हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.

