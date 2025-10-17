scorecardresearch
 

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, दो विदेशी नागरिकों की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में दो थाई नागरिकों की मौत हो गई. दोनों दिल्ली जा रहे थे, जब उनकी कार सड़क किनारे रुकी और अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के वक्त उनके साथ एक थाई मूल की महिला भी थी जो श्रावस्ती के एक मंदिर में रहती हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इंदौर में दर्दनाक हादसा. (Photo: Representational)
यूपी के उन्नाव जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो थाई नागरिकों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों विदेशी नागरिक अपनी कार सड़क किनारे रोककर उतरे थे और उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार का टायर फट गया, जिसने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो विदेशियों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांगरमऊ सर्कल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 35 साल के अनन और 40 साल के सकुलसुख के रूप में की गई है. दोनों दिल्ली की ओर जा रहे थे और उनसे पहले श्रावस्ती जिले में रहने वाली थाई मूल की महिला प्रोकोब वांगसोमबुन से मुलाकात की थी, वो पिछले 15 सालों से श्रावस्ती के एक मंदिर में रह रही हैं.

हादसे के वक्त महिला भी उनके साथ थी, हालांकि वह बाल-बाल बच गई. पुलिस के अनुसार, टायर फटने से बेकाबू हुई कार ने दोनों थाई नागरिकों को कई मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरी. हादसे के बाद राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घायल अनन और सकुलसुख को तुरंत पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली है.

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना करने वाली कार के चालक और उसके दो साथी सुरक्षित हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हादसे की वजह टायर फटना मानी जा रही है, हालांकि वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है.
 

