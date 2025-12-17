scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले बिन मां-बाप की बेटी को अपनाया, फिर पूर्व मंत्री के भतीजे संग कराई शादी... मिसाल बने झांसी के ग्राम प्रधान

झांसी के गांव संत बेहटा में ग्राम प्रधान नरेश यादव उर्फ बब्बा ने इंसानियत की मिसाल पेश की. सात साल की उम्र में माता-पिता को खो चुकी शिवानी को उन्होंने बेटी बनाकर पाला, पढ़ाया-लिखाया और पूरी जिम्मेदारी निभाई. अब उसकी शादी मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के भतीजे से शाही अंदाज में कराई, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा है.

Advertisement
X
झांसी में शिवानी की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है (Photo: ITG)
झांसी में शिवानी की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है (Photo: ITG)

कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और भावनाओं से बनते हैं. जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और की जिम्मेदारी को अपना लेता है, तब इंसानियत अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आती है. झांसी के एक छोटे से गांव में ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया है और लोगों के लिए मिसाल बन गई है.

यह कहानी है उस बेटी की, जिसने महज सात साल की उम्र में माता-पिता का साया खो दिया था. और यह कहानी है उस ग्राम प्रधान की, जिसने न सिर्फ उस बच्ची को अपनाया, बल्कि उसे कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह उसकी सगी संतान नहीं है. सालों तक पिता का फर्ज निभाने के बाद उसी बेटी की शादी पूरे मान-सम्मान और शाही ठाठ-बाट के साथ कराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

सात साल की उम्र में टूटा था सब कुछ

सम्बंधित ख़बरें

Jhansi Accident
झांसी में ठंड और अंधेरे में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, दो की मौत एक घायल 
मृतका की फाइल फोटो.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
शादीशुदा प्रेमी से मिलने गई विधवा महिला ने की आत्महत्या, बेटे ने दर्ज कराई शिकायत 
झांसी में KBC के नाम पर लाखों की ठगी 
KBC के नाम पर युवक से ठगी (Photo: Screengrab)
'हैलो, आपने KBC में महंगी कार जीती है', फोन आते ही युवक के लुट गए 8 लाख रुपये 
Jhansi police ig warns officer for chasing victim
'आपको सस्पेंड...', झांसी IG ने दारोगा की लगाई क्लास, Video 

मामला झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संत बेहटा का है. गांव के लोगों के मुताबिक शिवानी दो बहनों में सबसे बड़ी है. जब वह करीब सात साल की थी, तब उसके पिता रोज की तरह काम से लौटकर घर आए और सो गए. इसके बाद वह कभी नहीं उठे. हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. पिता की अचानक हुई मौत से परिवार संभल भी नहीं पाया था कि तीन साल बाद बीमारी के चलते मां की भी मौत हो गई. मासूम उम्र में माता-पिता दोनों को खोने के बाद शिवानी और उसकी छोटी बहन के सामने अंधेरा छा गया. रिश्तेदार थे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था. ऐसे समय में गांव के ही ग्राम प्रधान नरेश यादव उर्फ बब्बा ने एक बड़ा फैसला लिया.

Advertisement

ग्राम प्रधान ने बढ़ाया मदद का हाथ

ग्राम प्रधान नरेश बब्बा ने शिवानी को गोद लेने का निर्णय लिया. उन्होंने गांव और परिवार वालों के सामने साफ कहा कि वह इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे. शिवानी की छोटी बहन को उसके मामा अपने साथ ले गए, जबकि शिवानी ग्राम प्रधान के घर आ गई. नरेश बब्बा ने सिर्फ उसे अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि दिल में भी जगह दी. गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी के सामने यह फर्क नहीं होने दिया कि शिवानी उनकी सगी बेटी नहीं है. स्कूल से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों तक, हर जगह वह उसकी ढाल बनकर खड़े रहे.

पढ़ाई-लिखाई में नहीं होने दी कोई कमी

शिवानी की परवरिश बिल्कुल अपनी संतान की तरह की गई. पढ़ाई-लिखाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई. ग्राम प्रधान ने हमेशा यही कोशिश की कि शिवानी आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके. शिवानी चिरगांव के चंदन सिंह महाविद्यालय से बीएड की पढ़ाई कर रही है. गांव के लोगों का कहना है कि अगर नरेश बब्बा का साथ न मिलता, तो शायद शिवानी की जिंदगी किसी और ही दिशा में चली जाती. लेकिन सही समय पर मिले सहारे ने उसकी किस्मत बदल दी.

Advertisement

पिता का फर्ज निभाया आखिरी सांस तक

समय के साथ शिवानी बड़ी हुई और उसके विवाह की चर्चा शुरू हुई. नरेश बब्बा ने इसे भी अपनी जिम्मेदारी माना. उन्होंने पूरे सम्मान और सोच-समझकर उसके लिए रिश्ता तलाशा. आखिरकार शिवानी की शादी मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के भतीजे के साथ तय हुई. 14 दिसंबर को यह शादी बड़े ही धूमधाम और शाही अंदाज में संपन्न हुई. शादी में क्षेत्र के गणमान्य लोग, रिश्तेदार और गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. हर कोई इस बात की चर्चा करता नजर आया कि जिस बेटी को कभी बेसहारा समझा गया था, आज उसकी शादी इतनी प्रतिष्ठित परिवार में हो रही है.

पूरे क्षेत्र में हो रही चर्चा

शादी के बाद यह मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा. आसपास के इलाकों में भी इस इंसानियत की मिसाल की चर्चा होने लगी. लोग ग्राम प्रधान नरेश बब्बा की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने उन्हें इंसानियत का असली चेहरा कहा, तो किसी ने समाज के लिए आदर्श बताया. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आज के समय में जब लोग अपने सगे रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे में किसी अनाथ बच्ची को अपनाकर उसकी पूरी जिंदगी संवार देना बहुत बड़ा काम है.

Advertisement

रिश्तेदारों की जुबानी कहानी

शिवानी के चाचा शिशुपाल और बुआ राजकुमारी बताते हैं कि जब शिवानी छोटी थी और उसके माता-पिता की मौत हुई, तब पूरा परिवार टूट गया था. उन्हें भी चिंता थी कि बच्चियों का भविष्य क्या होगा. ऐसे समय में नरेश बब्बा ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने जो वादा किया था, उसे पूरी तरह निभाया. उन्होंने शिवानी को बेटी बनाकर रखा और आज उसे ऐसे घर में विदा किया, जिसके बारे में परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement