scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संविधान बचाने का संदेश देंगे संजय सिंह, 21 से 26 दिसंबर तक AAP की पदयात्रा

संजय सिंह ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 21 से 26 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा चलाएगी. उन्होंने दावा किया कि यूपी में बड़े स्तर पर असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं.

Advertisement
X
संजय सिंह 21 दिसंबर से वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू करेंगे (Photo: PTI)
संजय सिंह 21 दिसंबर से वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा शुरू करेंगे (Photo: PTI)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके बताया कि 21 से 26 दिसंबर तक पार्टी की वोट बचाओ और संविधान बचाओ पदयात्रा चलेगी. यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा के रास्ते निकलेगी और चार बड़ी जनसभाएं होंगी. 

उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वोटरों के नाम बड़ी संख्या में हटाए जा रहे हैं.

संजय सिंह का आरोप है कि यूपी में करीब दो करोड़ वोट काटने की तैयारी हो रही है. उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ, वही अब यूपी में किया जा रहा है. कुछ जिलों में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह वोट की चोरी है और लोकतंत्र के खिलाफ है.

सम्बंधित ख़बरें

Arvind Kejriwal
अचानक गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात 
Gopal Italia
गुजरात: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका गया जूता, बीजेपी-कांग्रेस पर भड़के केजरीवाल 
mcd election shoaib iqbal Aaley Mohammad Iqbal rebel action
MCD उपचुनाव में AAP का गेम बिगाड़ने वाले शोएब इकबाल के बेटे की क्या अब छिन जाएगी विधायकी?  
saurabh bhardwaj arvind kejriwal
MCD उपचुनाव नतीजों के जरिये 'दिल्‍ली' ने AAP, सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल से क्‍या कहा? 
delhi mcd election shoaib iqbal political strength
चांदनी महल में शोएब ही चमके, AAP के अमानतुल्लाह और इमरान भी नहीं तोड़ पाए वर्चस्व 

उन्होंने बताया कि कुछ सफाईकर्मियों को, जिनके पास सभी दस्तावेज थे, उन्हें भी विदेशी बताकर नोटिस दिया गया. जौनपुर और वाराणसी के मजदूरों के साथ भी यही हुआ. 

उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया के नाम पर असली वोटरों को हटाया जा रहा है ताकि चुनाव में फायदा मिल सके.

Advertisement

संविधान पर हमला होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं. अगर हर कोई अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, तो देश टूट जाएगा. उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने और बुलडोजर जैसी कार्रवाई से लोगों को डराने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: SIR पर चर्चा के लिए संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, बोले- 19 दिनों में 16 BLO की मौत

उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा लोगों को सच बताने, उनके अधिकार समझाने और संविधान की रक्षा के लिए निकाली जा रही है. यह लड़ाई जनता के लिए और लोकतंत्र के सम्मान के लिए है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement