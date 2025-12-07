संविधान बचाने का संदेश देंगे संजय सिंह, 21 से 26 दिसंबर तक AAP की पदयात्रा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके बताया कि 21 से 26 दिसंबर तक पार्टी की वोट बचाओ और संविधान बचाओ पदयात्रा चलेगी. यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा के रास्ते निकलेगी और चार बड़ी जनसभाएं होंगी.

उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मकसद लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वोटरों के नाम बड़ी संख्या में हटाए जा रहे हैं.

संजय सिंह का आरोप है कि यूपी में करीब दो करोड़ वोट काटने की तैयारी हो रही है. उन्होंने कहा कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ, वही अब यूपी में किया जा रहा है. कुछ जिलों में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह वोट की चोरी है और लोकतंत्र के खिलाफ है.

उन्होंने बताया कि कुछ सफाईकर्मियों को, जिनके पास सभी दस्तावेज थे, उन्हें भी विदेशी बताकर नोटिस दिया गया. जौनपुर और वाराणसी के मजदूरों के साथ भी यही हुआ.

उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया के नाम पर असली वोटरों को हटाया जा रहा है ताकि चुनाव में फायदा मिल सके.

"वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा" 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, रामपुर से अमरोहा। आप भी आइए आवाज उठाइए "वोट चोरी के खिलाफ" "संविधान पर हमले के खिलाफ़"।

पदयात्रा से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करे 7500040004 ... pic.twitter.com/ZLzDG3RcGJ — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) December 7, 2025

संविधान पर हमला होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं. अगर हर कोई अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, तो देश टूट जाएगा. उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने और बुलडोजर जैसी कार्रवाई से लोगों को डराने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा लोगों को सच बताने, उनके अधिकार समझाने और संविधान की रक्षा के लिए निकाली जा रही है. यह लड़ाई जनता के लिए और लोकतंत्र के सम्मान के लिए है.

