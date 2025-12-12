scorecardresearch
 
युवती ने इंस्टाग्राम लाइव आकर लगाई फांसी, मेटा के अलर्ट पर 8 मिनट में पहुंची पुलिस, लेकिन...

लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में 25 वर्षीय जया पांडेय ने इंस्टाग्राम लाइव पर फांसी लगाकर जान दे दी. मेटा की ओर से भेजे गए अलर्ट पर पुलिस केवल आठ मिनट में उसके कमरे तक पहुंच गई, लेकिन दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर वह मृत अवस्था में मिली. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

युवती ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर किया सुसाइड (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 25 साल की जया पांडेय ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी लगा ली. लाइव वीडियो देखकर मेटा की ओर से तुरंत अलर्ट जारी किया गया और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मात्र 8 मिनट में लोकेशन पर पहुंच गई.

पुलिस पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और जया को पंखे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी. जया ढीडी ध्यौरा, अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और लखनऊ के विशेष खंड स्थित विजयीपुर गांव में किराए के मकान में रहती थी. वह प्राइवेट जॉब करती थी.

इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और परिजनों की ओर से भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इंस्टाग्राम लाइव से मिली जानकारी को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

पुलिस अब जया के मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम लाइव रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है. अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जया किस मानसिक स्थिति में थी और क्या हाल के दिनों में किसी तरह का विवाद, परेशानी या किसी से तनाव जैसी स्थिति बनी थी. उसके दोस्तों और सहकर्मियों से भी पूछताछ की जा सकती है.
 

