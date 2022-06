यूट्यूब इंडिया ने एक बहुत ही फनी 'इस्‍तीफा' शेयर किया, जिसका कंटेट पढ़कर यूजर्स लोट-पोट हो गए. खास बात यह है कि इस्‍तीफा महज दो लाइन का है. यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस 'छोटे से इस्‍तीफे' को पढ़कर यूजर्स भी जबरदस्‍त रिएक्‍शन दे रहे हैं.

यूट्यूब इंडिया (YouTube India) ने इस खास तरह के इस्‍तीके को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से शेयर किया है. इस्‍तीफे में जो कंटेट है, उसका मतलब है, 'जो कोई भी इससे संबंध रखता है...चलिए खत्‍म करते हैं'. इस ट्वीट को कई लोग रीट्वीट कर चुके हैं.

बजाज कैपिटल ने भी शेयर किया गजब फॉर्मेट...

इस इस्‍तीफे पर कई यूजर्स भी रिएक्‍शन दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा ऐसा ही एक इस्‍तीफा कुछ दिन पहले वायरल हुआ . वहीं रिप्‍लाई सेक्‍शन में बजाज कैपिटल ने भी फनी इस्‍तीफा शेयर किया. जिसमें लिखा था, 'मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो, वरना मेरा हो गया'

कई यूजर्स ने भी इस दौरान कई दूसरे तरह के इस्‍तीफे के फॉर्मेट शेयर किए. कुछ यूजर्स ने तो इस पर गजब जवाब भी दिए.



