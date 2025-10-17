scorecardresearch
 

Feedback

चलती ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर पत्थर फेंकती महिला का वीडियो वायरल, लोगों में गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक महिला ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है, जबकि सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रेन आ रही होती है

Advertisement
X
चलती ट्रेनों के बीच इस तरह की हरकत किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है (Photo:X/@Gharkaklesh)
चलती ट्रेनों के बीच इस तरह की हरकत किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है (Photo:X/@Gharkaklesh)

सोशल मीडिया पर एक और चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह वीडियो एक ट्रेन का है, जहां एक महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन पर पत्थर फेंकती नज़र आती है. वीडियो में साफ दिखता है कि महिला दरवाजे के पास खड़ी है और उसके हाथ में पत्थर है. जैसे ही दूसरी ट्रेन नजदीक आती है, वह उस पर पत्थर फेंक देती है.

यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया है. कई यूजर्स ने इस हरकत की निंदा करते हुए लिखा कि यह न केवल गैरकानूनी है बल्कि बेहद खतरनाक भी. चलती ट्रेनों के बीच इस तरह की हरकत किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है. अगर पत्थर किसी खिड़की के शीशे से टकरा जाता या किसी यात्री को लग जाता, तो गंभीर चोट या जान का खतरा हो सकता था.

लोगों ने रेलवे प्रशासन से महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे.

सम्बंधित ख़बरें

Turkey-security-guard-saves-woman-with-headphones-from-tram-accident
फोन में गुम थी महिला, सामने आ रही थी ट्राम, गार्ड ने खींचकर बचाई जान 
pakistan-afghanistan-clash-over-ttp-fitna-al-khawarij-tension
क्यों पाकिस्तान टीटीपी को कह रहा है 'फितना-अल-खवारिज'? 
food delivery
2 साल तक मुफ्त में शख्स ने मंगाया खाना, ऐसे फ्री करवाता था ऑर्डर 
Alishba Khalid
धनतेरस से पहले इस ज्वैलरी ब्रांड के बायकॉट की मांग, PAK इंफ्लुएंसर है वजह  
Taiwan woman
मृतक ने नहीं चुकाया था कर्ज... तो महिला ने शव से पैसे वसूलने की निकाली ये तरकीब  

देखें वायरल वीडियो

 

इस तरह की घटनाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं. चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना या खिड़की से सिर और हाथ बाहर निकालना पहले ही प्रतिबंधित है, ऐसे में पत्थर फेंकना कानून का गंभीर उल्लंघन है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर क्या आया रिएक्शन


रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना या खिड़की से सिर और हाथ बाहर निकालना पहले ही प्रतिबंधित है. ऐसे में पत्थर फेंकना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती, लेकिन यह दूसरों के लिए खतरा बन रही है.
दूसरे ने कहा कि लगता है यह वीडियो मुंबई लोकल का है.वहीं एक यूजर ने सवाल उठाया कि जो वीडियो बना रहा था, उसने इसे रोका क्यों नहीं?

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोग किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement