महिला ने DOLL से की शादी, फिर बोली- 'बच्चा' भी हुआ!

एक महिला का दावा है कि उसने कपड़े से बनी गुड़िया से शादी की. महिला का यह भी कहना है कि उनका एक 'बच्‍चा' भी है. ब्राजील की रहने वाली महिला का नाम मेरिवोन रोका मोरेस (37) है. मेरिवोन ने अपनी मां से कहा था कि वह सिंगल हैं. डांस पार्टनर न होने से भी वो परेशान भी थीं. इसके बाद उनकी मां ने उनकी खुशी की खातिर कपड़े की गुड़िया बनाई और उसका नाम मार्सेलो रखा.

मोरेस ने बताया, 'जब मां ने मार्सेलो (गुड़िया) को पहली बार दिखाया तो मुझे उनसे प्‍यार हो गया. ऐसा इसलिए था क्‍योंकि मेरे पास कोई फोरो डांसर (Forró dancer) नहीं था, मैं इस डांस के लिए जाती थी, लेकिन हमेशा पार्टनर नहीं मिल पाता था, इसके बाद वो (मार्सेलो) मेरी जिंदगी में आए.'

Need to know से बातचीत में मोरेस ने कहा, 'वह ऐसे पुरुष हैं, जो हमेशा मैं अपनी जिंदगी में चाहती थी.' रिपोर्ट के मुताबिक, मोरेस और मार्सेलो उस दिन से ही रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, जब वह पहली बार मिले.

फिर आई प्रेग्‍नेंसी की खबर

रिपोर्ट के मुताबिक इस कपल ने कई महीने एक साथ बिताए, इसके बाद खबर आई कि मोरेस प्रेग्‍नेंट हैं. मोरेस ने अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा, 'यह सच है, मार्सेलो ने मुझे प्रेग्‍नेंट किया. मैंने प्रेग्‍नेंसी टेस्‍ट किया और यह पॉजिटिव आया.'

फिर आया शादी का अवसर!

मोरेस ने कहा इसके बाद शादी करने का फैसला किया. शादी उनके लिए बेहद खास, महत्‍वपूर्ण और भावुक दिन था. शादी के बाद मार्सेलो के साथ वेडिंग नाइट बिताई. कपल की शादी में 250 मेहमान मौजूद रहे. फिर रियो डी जनेरियो में बीच हाउस पर कपल ने एक सप्‍ताह तक हनीमून मनाया.

'डॉल चाइल्‍ड' का जन्‍म!

हनीमून के बाद कपल ने 21 मई को 'डॉल चाइल्‍ड' मार्सिन्‍हो का स्‍वागत किया. डॉल के जन्‍म लेने को उन्‍होंने लाइवस्‍ट्रीमिंग से दिखाया. जिसे 200 लोगों ने देखा.

मोरेस अपने परिवार के लिए काफी मेहनत करती हैं, वो उन लोगों से नफरत करती हैं जो उनके परिवार को नकली कहते हैं.