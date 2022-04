एक महिला ने हाल ही में अपनी बिल्‍ली से शादी की है. ये सुनकर आप हैरत में पड़ सकते हैं. लेकिन आइए जानते हैं पूरी कहानी... इस बिल्‍ली का नाम है इंडिया (India) है. जिस महिला ने ऐसा किया है उनका नाम देबरोह हॉग है. वह लंदन की रहने वाली हैं.

हॉग ने अपनी बिल्‍ली से शादी इसलिए की, ताकि जहां वह किराए पर रही हैं. वहां उनकी बिल्‍ली भी रह सके. क्‍योंकि इससे पहले उनके तमाम मकान मालिकों ने उन्‍हें जानवर रखने से मना कर दिया था. ऐसे में महिला ने ये तरकीब निकाली और बिल्‍ली से शादी कर ली.

महिला ने बताया ऐसा क्‍यों किया?



हॉग ने साउथ वेस्‍ट न्‍यूज सर्विस से बात करते हुए कहा, 'वह (बिल्‍ली) कानूनी तौर पर मेरे बच्‍चों के बाद मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्‍सा है. बिल्‍ली से शादी कर मैं अपने भविष्‍य के मकान मालिकों से यह कह सकूंगी कि हम एक पैकेज के तौर पर आपके यहां रहने आएंगे. ऐसे में हम किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं.'

हॉग ने कहा कि बिल्‍ली उनके लिए उतनी ही जरूरी है, जितने उनके बच्‍चे हैं. वह बोलीं, 'वह अब सड़क पर रह सकती हैं लेकिन बिल्‍ली को नहीं छोड़ेगी.' इससे पहले उन्‍हें अपने दो हस्‍की कुत्‍तों को छोड़ना पड़ा था. क्‍योंकि उनके मकान मालिक ने उन्‍हें निकालने की धमकी दी थी. वहीं एक बिल्‍ली को भी छोड़ना पड़ा था.

19 अप्रैल को हुई सेरेमनी



49 साल की हॉग ने बिल्‍ली से 19 अप्रैल को साउथ ईस्‍ट लंदन के पार्क में शादी की . इस दौरान जोड़े ने Tuxedo-style outfits पहनी थी. क्‍योंकि बिल्‍ली एक tuxedo Cat प्रजाति की है. इस शादी में हॉग के दोस्‍त भी मौजूद रहे. हॉग ने बताया कि इस बिल्‍ली का 2020 में एक्‍सीडेंट हो गया था.

I married my cat to get around my landlord's pet restrictions https://t.co/vXrlcou04P pic.twitter.com/HadP0ZbdOD

— New York Post (@nypost) April 25, 2022

इससे पहले वह अपने 3 पालतू जानवरों को मकान मालिक की आपत्ति की वजह से अपने साथ नहीं ला सकी थीं. क्‍योंकि जानवरों को रखने पर वे मना करते थे. इस कारण उन्‍हें अपने तीन पालतू जानवरों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा था.