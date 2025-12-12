बोल नहीं पाता... फिर भी ऐसे कर रहा है डिलीवरी एजेंट का काम, दिल छू लेगा Video

कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का जज्बा देती हैं. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इसमें एक ब्लिंकइट डिलीवरी एजेंट अपनी शारीरिक परेशानियों के बावजूद जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करता दिख रहा है.

डिलीवरी एजेंट बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है. वीडियो में देखा जा रहा है कि डिलीवरी एजेंट को रास्ता ढूढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान वह किसी व्यक्ति से मदद मांगते दिख रहा है रहा है.

फोन पर बात करते हुए हो रही परेशानी

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सैमी (@sammy_dilse143) अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसमें देखा जा रहा है कि एक डिलीवरी एजेंट को ग्राहक का पता ढूढने में दिक्कत हो रही है. लेकिन फोन पर बात करते हुए उसे परेशानी हो रही है. मुश्किलों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और पास के खड़े व्यक्ति के पास गया और इशारों में बताया कि वो बोल नहीं सकता है और उसे ग्राहक तक पहुंचने में मदद चाहिए. इसके बाद से व्यक्ति ने ग्राहक से बात कर पूरा पता समझा और उसे बताया.

लोकेशन समझने की कोशिश

वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि डिलीवरी एजेंट शांति से वहां पर खड़ा है और व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है. हालांकि, पहले ग्राहक को लगा कि फोन पर बात करने वाला ही डिलीवरी एजेंट है पर बाद में शख्स ने उन्हें बताया कि एजेंट बोल नहीं सकता इसलिए वो खुद बात कर रहा है. जब उसे सही पता मिल गया तो एजेंट ने शख्स का आभार व्यक्त किया और अपने काम के लिए आगे बढ़ गया.

वीडियो के लास्ट में सैमी की आवाज

वहीं, इस वीडियो के लास्ट में वीडिया बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि मैं सबको बता सकूं कि भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए शरीर दिया है लेकिन हम हमेशा शिकायत करते हैं. मैं इस एजेंट की तारीफ करना चाहता हूं कि जिसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है.

वीडियो को मिल रहा लोगों का प्यार

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है. कई यूजर कमेंट कर डिलीवरी एजेंट की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा भगवान इस आदमी को आशिर्वाद दें. वहीं, दूसरे ने लिखा कि यह आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर है.



