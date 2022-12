मैं 20 वाले मोमोज खाता हूं और वो... 'वंशिका' की ब्रेकअप स्टोरी पर 'बॉयफ्रेंड' का जवाब VIRAL

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इतना वायरल हुआ कि ट्विटर पर 'वंशिका' (#Vanshika) ट्रेंड करने लगा. इस वीडियो में एक लड़की रोते हुए अपनी दोस्त को फोन पर अपने ब्रेकअप की दास्तां सुना रही है. वह बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे केवल रिलेशनशिप के दो महीने बाद ही छोड़ दिया. इस फिक्शनल वीडियो के जवाब में अब दूसरा फिक्शनल वीडियो (Fictional Video) वायरल हो रहा है. इसमें 'बॉयफ्रेंड' की तरफ से दिए जवाब को दिखाया गया है.

वायरल वीडियो में लड़की का नाम वंशिका और लड़के का नाम आकाश (Akash) दिखाया गया है. नए वीडियो में 'वंशिका' की तरह ही 'आकाश' भी अपने दोस्त से ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा है. आकाश कहता है- ये लड़की दुनिया भर को क्या बोले जा रही है. अगर उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी थी तो करीना कपूर बनके सबको रिजेक्ट करने की क्या जरूरत थी. कोई अगर दो महीने की रिलेशनशिप के लिए शादी वाली तैयारी करेगा तो मैं क्या करूं.

वीडियो में आकाश ने वंशिका के महंगी हील्स खरीदने वाली बात पर भी रिएक्ट किया. उसने कहा- ऐसे तो उसे हर चीज का पता होता है लेकिन सेल का पता नहीं लगा. अब उसकी गलत शॉपिंग के लिए मैं क्या करूं.

वहीं, वंशिका के फुटबॉल देखने वाली बात पर आकाश ने कहा कि वो मेरे लिए नहीं मैच देख रही थी, बल्कि इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे रोनाल्डो पसंद है. खाने-पीने की बात पर आकाश कहता है- मैं गली के मोमोज खाता हूं 20 रुपये वाले लेकिन वो 500 रुपये बिल भरवाती है और बातें पैसे बचाने की करती है. हद है, ब्रेकअप तो होना ही था.

आकाश से ब्रेकअप पर वंशिका ने क्या कहा था?



इससे पहले वायरल हुए एक वीडियो में वंशिका को ये कहते हुए दिखाया गया था कि कॉलेज में लड़कों की लाइन लगी रहती थी और मैंने इस बंदे (आकाश) के लिए सबको रिजेक्ट किया. लेकिन दो महीने में ही उसने ब्रेकअप कर लिया.

वंशिका ने कहा था- आकाश के लिए उसने महंगी हाई हील्स खरीदीं. सेल का भी इंतजार नहीं किया. उसके चक्कर में फुटबॉल तक देखना शुरू कर दिया. हालांकि, फुटबॉल समझ नहीं आता था लेकिन फिर भी देखती थी.

इतना ही नहीं वंशिका ने यह भी कहा था- मैंने थ्रेडिंग, वैक्सिंग सब कराई. इतना दर्द हुआ कि पार्लर वाली के सामने मेरी चीखें निकल गई लेकिन बंदे (आकाश) की ऑडेसिटी देखो, मुझे सीरियस ही नहीं लिया. कहता है कि रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हूं, हमें ब्रेक लेना चाहिए.

हालांकि, ये वीडियो काल्पनिक मालूम पड़ता है, लेकिन ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं. इस फनी वीडियो की वजह से वंशिका और आकाश ट्रेंड भी करने लगे. हजारों यूजर्स ने वीडियो पर रिएक्ट किया है.

Some of the most beautiful love stories begin with the main character being heartbroken.

किसी ने कहा- पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो किसी ने कहा- अनोखा ये ब्रेकअप. एक यूजर ने कहा- स्क्रिप्टेड था, मगर बढ़िया था. एक अन्य यूजर ने लिखा- ट्विटर पर वंशिका और आकाश छा गए.

Hope you've got your break-up playlist ready 🎶

That's a really nasty thing to do to a friend tbh.

बता दें की वंशिका वाले वीडियो को ट्विटर पर @hajarkagalwa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अब तक 15 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. वहीं, आकाश वाले वीडियो को @aashishsarda07 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे डेढ़ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.