लंदन की गलियों के 'डर्टी' वीडियो का जाल... जिनमें फंसा कर UK बुलाए जा रहे हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी!

ब्रिटेन की सड़कों पर घूम रही युवतियों की वीडियो बनाकर वहां रह रहे टैफिकर्स इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इन वीडियो के जरिए पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और भारत से प्रवासियों को यूके आने का लालच दे रहे हैं. बाकायदा ये मानव तस्कर लोगों की सुरक्षित अवैध इंट्री करवाने का दावा भी कर रहे हैं.

लंदन के खुली जीवन शैली का वीडियो बनाकर प्रवासियों को अवैध तरीके से यूके में इंट्री करवाने का खेल चल रहा है (Photo - AFP)
ब्रिटेन में लोकल और वहां रह रहे प्रवासियों की बीच इन दिनों तनातनी की स्थिति बनी हुई है.  वहां रह रहे प्रवासियों पर हिंसा फैलाने और यौन हमलों के आरोप लगाए जा रहे हैं. ऐसे में अब वहां  शरणार्थियों के बीच रह रहे कुछ ट्रैफिकर्स को चिह्नित किया गया है जो लंदन की सड़कों पर घूमने वाली महिलाओं के वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और इसके जरिए दूसरे देशों से लोगों को यूके आने के लिए लुभा रहे हैं.   

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मानव तस्कर भोली-भाली युवा ब्रिटिश महिलाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ताकि पुरुष प्रवासियों को ब्रिटेन आने के लिए लुभाया जा सके. इन वीडियो के जरिए ब्रिटेन की खुली जीवनशैली दिखाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट के देशों, अफ्रीका और भारत के लोगों को भी यूके आने के लिए बहका रहे हैं. इसके साथ ही उन्हें यूके के अंदर सुरक्षित तरीके से अवैध इंट्री दिलाने का दावा भी कर रहे हैं. 

महिलाओं की सहमति के बिना पोस्ट किए जा रहे हैं वीडियो
ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं की बिना सहमति के पोस्ट की गई क्लिप का इस्तेमाल आपराधिक गिरोह अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए कर रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और यूरोप में अवैध प्रवासन के रास्ते उपलब्ध हो रहे हैं.

सोशल मीडिया वेबसाइटों टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मौजूद कई अकाउंट्स के नेटवर्क ने जिनके कुल मिलाकर हजारों फॉलोअर्स हैं, इसी तरह के फुटेज शेयर किए हैं. ऐसे वीडियो में यूनियन जैक की इमोजी लगा दी जाती है. इसमें लंदन की सड़कों पर कम कपड़ों में घूमती युवा लड़कियां दिखाई जाती है.

लंदन की सड़कों पर घूमने वाली महिलाओं के बनाते हैं वीडियो
वे आमतौर पर लंदन की सड़कों पर या पब या क्लबों के बाहर मजाक कर रही होती हैं. इन वीडियो को पाकिस्तान और अफगानिस्ता के सोशल मीडिया पर शेयर कर वहां के युवाओं का यूके आने के लिए बहकाया जाता है. 

टूरिस्ट समझकर लड़कियां खिंचवा लेती हैं फोटो 
वीडियो में दिख रही युवतियां कैमरे के सामने हंसती हैं, पोज देती हैं या नाचती दिखाई देती हैं.वे हल्के-फुल्के नखरे वाले अंदाज में दिखाई देती हैं. जाहिर तौर पर इस बात से पूरी तरह अनजान होती हैं कि बाद में इस फुटेज को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा और हजारों अजनबियों, जिनमें ज्यादातर पुरुष हैं, के साथ इन्हें शेयर किया जाएगा. क्योंकि, वो टूरिस्ट समझ उन्हें पोज देती हैं या मजाक करती हैं.

ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के फुटेज पोस्ट करने वाले अकाउंट आपराधिक मानव तस्करी गिरोहों के मुखौटे हैं जो मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से नए ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

अवैध रूप से यूके में इंट्री के अरेंजमेंट का करते हैं दावा
एक टिकटॉक यूजर जो नियमित रूप से इस तरह के कंटेंट पोस्ट करता है. उसने खुले तौर पर ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश की व्यवस्था करने में सक्षम होने का दावा किया है - माना जाता है कि इसमें छोटी नावों द्वारा इंग्लिश चैनल को पार करना शामिल है.

उस पोस्टर के प्रोफाइल बायो में एक मोबाइल फोन नंबर है जिसके कैप्शन में 'शेंगेन वीजा के लिए संपर्क करें' लिखा है - जिसका उद्देश्य अनौपचारिक रूप से यूरोपीय यात्रा के लिए अल्पकालिक परमिट प्रदान करना है, क्योंकि निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकना यूरोप से ब्रिटेन में अवैध प्रवास का एक सामान्य तरीका है.

पाकिस्तान या अफगानिस्तान के रहने वाले हैं ये ट्रैफिकर्स
ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रहने वाला है, जो अब ब्रिटेन में रहता है. उसने बार-बार यूनियन जैक के निशान वाले वीडियो क्लिप पोस्ट किए हैं जिनमें सजी-धजी महिलाएं ब्रिटेन के शहरों के केंद्रों में घूमती हुई दिखाई देती हैं.

उनकी सोशल मीडिया फीड में लगातार युवा महिलाओं के पार्टी करने, नाचने और शराब पीने के फुटेज दिखाई देते हैं - क्योंकि वे इस तरह की छवियों का उपयोग यहां की जीवनशैली के आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए करते हैं. एक वीडियो क्लिप में वह व्यक्ति शहर के व्यस्त इलाके की सड़क पर मौज-मस्ती कर रहे दो महिला समूहों के पास से गुजरता हुआ दिखाई देता है.

यूनियन जैक की इमोजी के साथ पोस्ट करते हैं वीडियो
यूनियन जैक की इमोजी और कैप्शन - यूके में पढ़ाई के फायदे, लिखे वीडियो में शख्स को तीन युवा ब्रिटिश लड़कियों के साथ मजाक करते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने टाइट टॉप और ट्राउजर पहने हुए हैं, और ऐसा लगता है कि उसने उनसे तब संपर्क किया जब वे रात में बाहर घूमने निकली थीं. शराब पीने के बाद खुशमिजाज दिख रही महिलाओं ने बिना किसी आशंका के उसे गले लगा लिया और फिर आगे बढ़ गईं. 

ऐसे मानव तस्कर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवा ब्रिटिश महिलाओं के वीडियो प्रवासियों को लुभाने के लिए पोस्ट करते हैं. यही देखकर पाकिस्तान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से प्रवासी यहां मानव तस्करों के जरिए अवैध रूप से  पहुंचते और यौन हिंसा को अंजाम देते हैं. 

कई ऐसे प्रोफाइल हैं सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव
डेली मेल ने ऐसे कई प्रोफाइल का पता लगाया है जो इस तरह की सामग्री साझा कर रहे हैं - हालांकि इनमें से कई अपने प्रचार के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं और माना जाता है कि वे नए व्यवसायों को जोड़ने के लिए सीधे संदेशों का सहारा लेते हैं.

ऐसे ही एक यूजर ने पहले भी ऐसे वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें वह अपनी कथित दौलत का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है. वह मिनी फ्रिज में रबर बैंड में लिपटे यूरो के बंडल दिखाते हुए और मनी काउंटर से हजारों यूरो नकद निकालते दिखाई देता है. जाहिर तौर पर ये वीडियो दूसरे लोगों को यूरोप में बसने के लिए लुभाने के इरादे से पोस्ट किया गया है. 

---- समाप्त ----
