हवा से पत्ता मुंह में घुसा, बस थूका… 86 साल के बुजुर्ग पर लग गया भारी जुर्माना

यूके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. 86 साल के बुजुर्ग, जिन्हें चलने में कठिनाई है, गंभीर दमा और दिल की बीमारी से भी जूझ रहे हैं, उन पर सिर्फ इसलिए 250 पाउंड यानी 26,250 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि हवा में उड़ा एक पत्ता उनके मुंह में चला गया और उन्होंने उसे थूक दिया.

यह घटना लिंकनशायर के एक बोटिंग लेक के पास हुई. बीबीसी के अनुसार, बुजुर्ग रॉय मार्श टहल रहे थे, तभी अचानक तेज हवा के झोंके में एक सूखी घास जैसा पत्ता उनके मुंह में घुस गया. उन्होंने तुरंत उसे खांसी के साथ बाहर थूक दिया. इतने में दो अधिकारी उनके पास आ गए और उन पर जुर्माना ठोक दिया.

मार्श ने बताया कि मैं बैठा था कि अचानक हवा के तेज झोंके में एक लंबा पत्ता मेरे मुंह में चला गया. मैंने उसे थूक दिया और जैसे ही आगे बढ़ा, दो लोग मेरे पास आ गए.मार्श का कहना है कि यह एक पूरी तरह से दुर्घटनावश हुआ मामला था और उन्हें माफी का मौका दिया जाना चाहिए था. उन्होंने अधिकारियों पर 'बेहद सख्त रवैया' अपनाने का आरोप लगाया.

इस मामले के बाद स्थानीय काउंटी काउंसलर एड्रियन फाइंडली को भी कई शिकायतें मिलीं, जिसमें लोगों ने ऐसे ही 'अनुचित' जुर्माने लगने की बात कही. अपील करने पर भारी जुर्माना घटाकर 150 पाउंड (करीब 15,750 रुपये) कर दिया गया.

यूके में थूकने पर सख्त कार्रवाई के पीछे एक और वजह है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन का ब्रेंट काउंसिल हर साल 30,000 पाउंड से ज्यादा सिर्फ सड़कों और इमारतों पर पड़े 'पान के लाल दाग' साफ करने में खर्च करता है. हाल ही में हर्रो इलाके में पान की पीक से भरी सड़कों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी.

भारत से तुलना में मामला और दिलचस्प

भारत में पान-गुटखा थूकने पर चालान लगाए जाते हैं, लेकिन सख्ती कम दिखती है. लोग अक्सर नियमों को हल्के में लेते हैं, जबकि यूके में ऐसी घटनाओं पर सीधा जुर्माना लग जाता है.चाहे घटना दुर्घटनावश ही क्यों न हो.यही वजह है कि यह मामला अब दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है.



