बेटी को Lip Kiss करते फोटो की पोस्ट, हेटर्स को TV Star का जवाब

एक टीवी स्टार और सेलिब्रेटी शेफ ने बेटी के साथ लिप किस करते हुए फोटो शेयर की है और अपने हेटर्स को जवाब दिया है. उनकी ये फोटो वायरल हो गई है.

इटली के 45 साल के शेफ जीनो डीएकैंपो सोशल मीडिया स्टार में गिने जाते हैं. इंस्टा पर उन्हें 15 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने बेटी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- यहां मौजूद सभी हेटर्स के लिए... हां, मैं अब भी बेटी को लिप पर किस करता हूं. इससे बाहर निकलो और जीवन में कुछ एक्साइटिंग करो...

फोटो पर कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें सपोर्ट करते भी दिखते हैं. जीनो डीएकैंपो सोशल मीडिया पर फैमिली लाइफ से जुड़े अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. वह अपनी छोटी बेटी मिया के साथ लिए गए फोटोज अक्सर शेयर करते हैं.

जीनो के इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक उन्हें खाना बनाना और पीना पसंद है. वह कई रेस्टोरेंट्स के मालिक भी हैं. उन्होंने दो फोटो शेयर किया. पहली फोटो में वह बेटी मिया को लिप पर किस करते दिखते हैं. वहीं दूसरी कैंडिड फोटो है. जिसमें वे एक-दूसरे की तरफ हंसते हुए देख रहे हैं.

To all the haters out there……yes I still kiss my principessa on the lips, get over it and get a life 😎…..

GDx pic.twitter.com/spKOmQyHLp

बता दें कि जीनो को ट्विटर पर 1.8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर जीनो के 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

फोटो पोस्ट करने के बाद ही लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने लगे. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- बेटी को लिप्स पर किस करने में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए. लोगों के पास अपनी राय होती है और अगर आप उसे नहीं देखना चाहते हैं तो फोटोज को प्राइवेट रखें.

दूसरे यूजर ने जीनो के सपोर्ट में लिखा- मौत से पहले तक मैं हमेशा अपनी मां के लिप पर किस किया करता था. आपको अपनी प्यारी बेटी के साथ के रिश्ते को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है.

जीनो की पोस्ट पर ज्यादातर लोग उनके सपोर्ट में कमेंट करते दिखे. बता दें कि जीनो और पत्नी जेसिका के तीन बच्चे हैं. 19 साल का बेटा लुसियानो, 16 साल का रोक्को और 9 साल की बेटी मिया. टीवी स्टार जीनो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं.