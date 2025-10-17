scorecardresearch
 

Feedback

फोन में गुम थी महिला, सामने आ रही थी ट्राम, गार्ड ने खींचकर बचाई जान, Video

तुर्की के कैसेरी शहर से वायरल हुए इस वीडियो ने साबित कर दिया कि सड़क पार करते वक्त हेडफोन लगाना कितना खतरनाक हो सकता है. हेडफोन लगाने से आसपास की आवाज़ें सुनाई नहीं देतीं, जिससे ट्रैफिक का अंदाजा नहीं लग पाता.

Advertisement
X
लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ की (Photo:@semsozkok)
लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ की (Photo:@semsozkok)

रास्ता पार करते वक्त हमेशा सचेत रहने की सलाह दी जाती है और हेडफोन या ईयरफोन लगाने से मना किया जाता है. इसकी वजह साफ है-ऐसे में आसपास की आवाजें सुनाई नहीं देतीं और हादसे की आशंका बढ़ जाती है.अक्सर खबरें आती हैं कि हेडफोन में गुम लोग सड़क पार करते वक्त ट्राम, ट्रेन या गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं.आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

तुर्की के कैसेरी शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 14 अक्टूबर की सुबह ट्राम स्टेशन पर हुई, जब एक महिला हेडफोन लगाए सड़क पार कर रही थी और उसे सामने से आती ट्राम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था. महिला फोन में इतनी गुम थी कि बिना देखे आगे बढ़ती रही, जबकि पीछे से तेज़ रफ्तार में ट्राम आ रही थी. बस कुछ सेकंड की देरी और बड़ा हादसा हो सकता था.


जैसे ही ट्राम नज़दीक पहुंची, ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दौड़कर महिला को खींच लिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ की, क्योंकि उसकी एक झटके में की गई कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया.

सम्बंधित ख़बरें

pakistan-afghanistan-clash-over-ttp-fitna-al-khawarij-tension
क्यों पाकिस्तान टीटीपी को कह रहा है 'फितना-अल-खवारिज'? 
food delivery
2 साल तक मुफ्त में शख्स ने मंगाया खाना, ऐसे फ्री करवाता था ऑर्डर 
Alishba Khalid
धनतेरस से पहले इस ज्वैलरी ब्रांड के बायकॉट की मांग, PAK इंफ्लुएंसर है वजह  
Taiwan woman
मृतक ने नहीं चुकाया था कर्ज... तो महिला ने शव से पैसे वसूलने की निकाली ये तरकीब  
Pizza Bhatura viral video
पिज्जा है या भटूरा... ये वीडियो देख आप भी कहेंगे- आखिर ये बनाया क्या है? 
Advertisement

देखें वायरल वीडियो


तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. महिला को बचाए जाने के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड से माफी भी मांगी.

सड़क पर हेडफोन लगाकर क्यों नहीं चलना चाहिए?

कैसेरी मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा-आज सुबह, हेडफोन लगाए एक यात्री जो अपने आसपास का ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसे हमारे सतर्क सुरक्षा कर्मी ने सही समय पर बचा लिया. यह घटना हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाली है.नगरपालिका ने लोगों से अपील की कि रेल ट्रैक पार करते समय हमेशा सावधान रहें, पैदल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और हेडफोन लगाकर चलते वक्त सतर्कता बरतें.

पोस्ट में आगे कहा गया कि हम अपने सिक्योरिटी अधिकारी के सतर्क रवैये के लिए धन्यवाद देते हैं. लेकिन असली ज़रूरत इस बात की है कि सभी यात्री रेल पटरियों के आसपास चलते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें. कृपया पैदल क्रॉसिंग का उपयोग करें, दोनों दिशाओं में देखकर सड़क पार करें और याद रखें.हेडफोन लगाने पर आप आसपास की आवाज़ें नहीं सुन सकते.सोशल मीडिया पर अब यह गार्ड 'हीरो ऑफ द डे' के नाम से ट्रेंड कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement