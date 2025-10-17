फोन में गुम थी महिला, सामने आ रही थी ट्राम, गार्ड ने खींचकर बचाई जान, Video

रास्ता पार करते वक्त हमेशा सचेत रहने की सलाह दी जाती है और हेडफोन या ईयरफोन लगाने से मना किया जाता है. इसकी वजह साफ है-ऐसे में आसपास की आवाजें सुनाई नहीं देतीं और हादसे की आशंका बढ़ जाती है.अक्सर खबरें आती हैं कि हेडफोन में गुम लोग सड़क पार करते वक्त ट्राम, ट्रेन या गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं.आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

तुर्की के कैसेरी शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 14 अक्टूबर की सुबह ट्राम स्टेशन पर हुई, जब एक महिला हेडफोन लगाए सड़क पार कर रही थी और उसे सामने से आती ट्राम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था. महिला फोन में इतनी गुम थी कि बिना देखे आगे बढ़ती रही, जबकि पीछे से तेज़ रफ्तार में ट्राम आ रही थी. बस कुछ सेकंड की देरी और बड़ा हादसा हो सकता था.



जैसे ही ट्राम नज़दीक पहुंची, ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दौड़कर महिला को खींच लिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की फुर्ती और हिम्मत की जमकर तारीफ की, क्योंकि उसकी एक झटके में की गई कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया.

देखें वायरल वीडियो

A young woman in Turkey Kayseri, who didn’t notice the approaching tram, was saved at the last moment by a security guard. pic.twitter.com/9cXK7e1omU — Şems Özkök (@semsozkok) October 14, 2025



तुर्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. महिला को बचाए जाने के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड से माफी भी मांगी.

सड़क पर हेडफोन लगाकर क्यों नहीं चलना चाहिए?

कैसेरी मेट्रोपॉलिटन म्युनिसिपैलिटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा-आज सुबह, हेडफोन लगाए एक यात्री जो अपने आसपास का ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसे हमारे सतर्क सुरक्षा कर्मी ने सही समय पर बचा लिया. यह घटना हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाली है.नगरपालिका ने लोगों से अपील की कि रेल ट्रैक पार करते समय हमेशा सावधान रहें, पैदल क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और हेडफोन लगाकर चलते वक्त सतर्कता बरतें.

पोस्ट में आगे कहा गया कि हम अपने सिक्योरिटी अधिकारी के सतर्क रवैये के लिए धन्यवाद देते हैं. लेकिन असली ज़रूरत इस बात की है कि सभी यात्री रेल पटरियों के आसपास चलते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें. कृपया पैदल क्रॉसिंग का उपयोग करें, दोनों दिशाओं में देखकर सड़क पार करें और याद रखें.हेडफोन लगाने पर आप आसपास की आवाज़ें नहीं सुन सकते.सोशल मीडिया पर अब यह गार्ड 'हीरो ऑफ द डे' के नाम से ट्रेंड कर रहा है.

