डिटर्जेंट पाउडर खाना... टिकटॉक के वो बेहूदा ट्रेंड्स, जिनसे कई लोग मर गए!

लंबे समय तक टिकटॉक लोगों की पसंद रहा है. लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे Challenges भी रहे हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई.

टिकटॉ पर कई खतरनाक चैलेंज वायरल हुए हैं. (Representation Photo)
अक्सर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं और कुछ ट्रेंड, चैंलेज भी चर्चा में रहते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर भी ऐसे कई चैलेंज वायरल हुए हैं. लेकिन, इनमें कुछ चैलेंज की वजह से लोगों की जान भी चली गई है. ऐसे में जानते हैं उन चैलेंज के बारे में, जिनके चक्कर में कई लोगों की जान चली गई...
 

ब्लैकआउट 

TikTok का अब तक का सबसे खतरनाक चैलेज ब्लैकआउट माना जाता है. इसके चलते 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थीं. इसके तहत 10 से 14 साल के बच्चों को एक खतरनाक चुनौती दी जाती थी जिसमें खुद को ऑक्सीजन से दूर करना होता है. ओमेगा लॉ ने इस स्टंट को बेहद खतरनाक बताया है और कहा है कि इसके वजह से आंखों में खून आने से लेकर मानसिक नुकसान और मृत्यु तक की घटनाएं सामने आई हैं. वहीं, अगर हाल की घटना की बात करें तो एक 12 साल के ब्रिटिश लड़के सेबेस्टियन की भी इस गेम में हिस्सा लेने के बाद मौत हो गई.

टाइड पॉड 

TikTok अपने डांस वीडियो से लेकर अजीबोगरीब खाने-पीने वाली चीजों के लिए बहुत फेमस रहा है और इसका टाइड पॉड चैलेंज भी काफी खतरनाक माना गया. TikTok के इस चैलेंज के मुताबिक लोग सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के लिए कपड़े धोने के डिटर्जेंट कैप्सूल खाते हैं. इस तरह की चुनौती भी बच्चों में खूब मशहूर हुई थी. लेकिन इसे खाने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें दौरे पड़ना, सांस लेने में दिक्कत आना शामिल है.

इस घटना को लेकर ओमेगा लॉ ने लिखा कि साल 2016 और 2020 के बीच अध्ययन में पाया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे टाइड पॉड चैलेंज में हिस्सा लेते थे. बता दें कि ये चैलेंज इतना मशहूर हो गया था कि न्यूयॉर्क के सांसदों ने 2018 में एक विधेयक पेश किया था, जिसमें किशोरों और बच्चों को कैंडी-एस्क तरल डिटर्जेंट पैकेट खाने से रोकने के लिए इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाना पड़ा. 

दूध क्रेट 

साल 2021 में फेमस हुआ दूध क्रेट चनौती ने भी बच्चों को कई चोटें दी हैं. दूध के डिब्बों को एक अस्थिर पिरामिड के रूप में बनाकर उसे पार किया जाता था. इस चुनौती के दौरान हॉस्पिटल में 8,107 चोटों का इलाज किए गए. इस दौरान जिस उम्र के  बच्चों को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं उनमें 15-18 साल के बच्चे शामिल थे. ओमेगा लॉ ने इसपर अध्ययन करने के बाद से बताया कि ज्यादातर मामलों में क्रेट से गिरने (32%), बिना गिरे क्रेट से टकराने (23%), या क्रेट पर ठोकर लगने (12.9%) के कारण होती हैं. 

बेनाड्रिल चुनौती

TikTok से जुड़ा ये विवाद भी खूब सूर्खियों में रहा है. इस चैलेंस के दौरान 12-14 बेनाड्रिल गोलियां खाना शामिल है जो कि सामान्य खुराक से 6 गुना अधिक है. इसे अधिक मात्रा में लेने से दौरे, हृदय संबंधी परेशानियां, कोमा और यहां तक ​​कि मौत भी हो सकती है. 

रिपोर्ट में हुआ इस बात का खुलासा 

कैलिफोर्निया में किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि सोशल मीडिया के यूज से किस तरह युवा प्रभावित हो रहा है. इस दौरान जनवरी 2025 के डेटा रिपोर्टल अध्ययन डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 39 प्रतिशत इंस्टाग्राम यूजर और 32 फीसदी टिकटॉक यूजर 13 से 24 साल के बीच के थे. 

