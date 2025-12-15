scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नानी ने तो लूट ली महफिल…', ‘गिटार वाली दुल्हन’ का वीडियो फिर हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान है, लेकिन दोबारा लोगों के दिलों में जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं. इन दिनों ऐसा ही एक शांत लेकिन असरदार वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह वीडियो है कभी ‘घूंघट वाली दुल्हन’ या ‘गिटार वाली दुल्हन’ के नाम से वायरल रहीं तान्या सिंह का, जो एक बार फिर चर्चा में हैं.

Advertisement
X
यह पहली बार नहीं है जब तान्या सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हुई हों (Photo:Insta/outsidetheroof10)
यह पहली बार नहीं है जब तान्या सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हुई हों (Photo:Insta/outsidetheroof10)

सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान है, लेकिन दोबारा लोगों के दिलों में जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं. इन दिनों ऐसा ही एक शांत लेकिन असरदार वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह वीडियो है कभी ‘घूंघट वाली दुल्हन’ या ‘गिटार वाली दुल्हन’ के नाम से वायरल रहीं तान्या सिंह का, जो एक बार फिर चर्चा में हैं.

इंस्टाग्राम पर सामने आए इस नए वीडियो में न कोई भव्य मंच है, न दुल्हन का जोड़ा और न ही कोई दिखावटी सेटअप. तान्या अपने घर के एक साधारण से कमरे में बैठकर गिटार बजाते हुए ‘फेरो न नजर से नजरिया’ गाती नजर आती हैं. साड़ी में बैठीं तान्या पूरी तरह सहज और आत्मविश्वास से भरी दिखाई देती हैं. वीडियो की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

इस वीडियो को खास बनाने वाली एक और चीज़ है तान्या के पास बैठी उनकी नानी. बुज़ुर्ग महिला चुपचाप पूरा गाना सुनती हैं. उनके चेहरे पर झलकता अपनापन, गर्व और सुकून लोगों को भावुक कर रहा है. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट 'Nani’s Unexpected Reaction' भी सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

दुबई में सुरक्षा और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिला है. (Photo: bikergirldubai)
महिला ने लाखों का बिरकिन बैग सार्वजनिक जगह छोड़ा, घंटो बाद भी नहीं हुआ गायब 
indian-professional-in-paris-says-indians-create-office-politics-abroad
पेरिस में काम कर रहे भारतीय का दावा, विदेश में भी नहीं बदली देसी ऑफिस पॉलिटिक्स 
बिना हेलमेट पकड़े गए बुजुर्ग का मजेदार जवाब सुनकर ट्रैफिक पुलिस ने चालान की जगह समझदारी दिखाई, जिसका वीडियो वायरल हो गया. (Photo: Instagram/memes_tube099)
बिना हेलमेट बाइक सवार को रोका... जवाब सुन ट्रैफिक पुलिस मुस्कुराया, वीडियो वायरल 
human skin furniture killer
खोपड़ी के कटोरे, हड्डियों के गुलदस्ते... इंसानी अंगों से सजा था इस साइको किलर का घर  
What does America do with its old tyres
अमेरिका की सड़कों के नीचे दबे हैं लाखों पुराने टायर, वायरल वीडियो ने खोला राज 

देखें वायरल वीडियो

 

यह पहली बार नहीं है जब तान्या सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हुई हों. इससे पहले उनका गिटार के साथ ‘तेरा मेरा प्यार अमर’ गाते हुए वीडियो काफी चर्चा में रहा था. उस वीडियो ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई थी. नया वीडियो उसी सफर की अगली कड़ी माना जा रहा है, लेकिन इस बार अंदाज और भी शांत और भावनात्मक है.

Advertisement

जैसे-जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. कई यूज़र्स ने तान्या की आवाज़ की सराहना की, तो कई लोगों ने नानी-नातिन के रिश्ते को सबसे खूबसूरत बताया. एक यूज़र ने लिखा, ब्यूटी विद ब्रेन जबकि दूसरे ने कहा कि ऐसे वीडियो ही सोशल मीडिया को सुकून देते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement