महिला ने मर्दों को लेकर किया ऐसा ट्वीट, हो गई 5 महीने की जेल!

तुर्की (Turkey) में एक महिला सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर (Social Media Influencer) को उसके एक ट्वीट (Tweet) के चलते 5 महीने जेल (Woman Jailed) की सज़ा सुनाई गई. महिला ने पुरुषों को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसे मर्दों का अपमान माना गया. हालांकि, महिला का कहना है कि उसके ट्वीट में पुरुषों को अपमानित करने जैसा कुछ नहीं था.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, 34 वर्षीय पिनार यिलदिरिम (Pinar Yildirim) को "पुरुषों का अपमान" करने के लिए पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पिनार के किए गए एक ट्वीट को पुरुषों के लिए अपमानजनक बताया और उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया.

क्या था महिला का ट्वीट?

पिनार यिलदिरिम का कहना है कि उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था– I still like man. लेकिन छेड़छाड़ कर इसे I don’t like man के तौर पर पेश किया गया, जिसने मुसीबत पैदा कर दी. इस ट्वीट को पुरुषों के लिए अपमानजनक बता दिया गया. बाद में ये मामला कोर्ट पहुंचा और पिनार को दोषी मानते हुए सज़ा सुना दी गई.

कौन हैं पिनार यिलदिरिम

रिपोर्ट के मुताबिक, पिनार तुर्की में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स (1.9 मिलियन) हैं. उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं. पिनार ने कहा कि एक ट्वीट के लिए जेल में डालना ऐसे देश में समझ में नहीं आता जहां "महिलाओं को हर क्षेत्र में अपमानित और परेशान किया जाता है."

पिनार ने दावा किया कि उसे उस चीज़ के लिए जेल में डाला गया, जिसे उसने लिखा भी नहीं था. बकौल पिनार तुर्की की मीडिया ने उसके ट्वीट को समलैंगिकता को बढ़ावा देने वाला बताकर उसे मर्दों के खिलाफ ब्रांड कर दिया.