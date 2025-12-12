scorecardresearch
 
15,000 फीट पर मौत से सामना! स्काइडाइवर के छलांग लगाते ही प्लेन की टेल में जा फंसा पैराशूट…

स्काइडाइवर विमान के दरवाज़े पर खड़ा होकर छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था. जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, रिजर्व पैराशूट का हैंडल प्लेन के आंशिक रूप से खुले फ्लैप से अटक गया, जिससे पैराशूट अचानक खुल गया.न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पैराशूट तेजी से हवा में फैलते ही सीधे प्लेन की टेल पर फंस गया और स्काइडाइवर तेजी से भागते विमान के पीछे हवा में लटक गया.

प्लेन के दरवाजे से कूदने ही फंस गया पैराशूट (Photo:X/@AirProNews)
प्लेन के दरवाजे से कूदने ही फंस गया पैराशूट (Photo:X/@AirProNews)

ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड में एक स्काइडाइवर की जान बाल-बाल बचने की घटना ने दुनिया भर में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. यह हादसा उस समय हुआ जब स्काइडाइवर 15,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने ही वाला था और अचानक उसका रिजर्व पैराशूट प्लेन की टेल में फंस गया.घटना का वीडियो इतना खतरनाक है कि देखने वालों की सांसें थम जा रही हैं.

दरवाजे से कूदने ही फंस गया पैराशूट

स्काइडाइवर के झटकों से प्लेन के बाएं स्टेबलाइजर को भी नुकसान पहुंचा. पायलट को यह नहीं पता था कि पीछे क्या हुआ है, लेकिन उसे अचानक प्लेन के ऊपर झुकने और हवा की गति कम होने का एहसास हुआ. ATSB के अनुसार, अंदर मौजूद 13 स्काइडाइवर घबराकर तुरंत कूद गए, जबकि दो लोग इंतजार करते रहे ताकि पीछे लटके स्काइडाइवर को किसी तरह बचाया जा सके.

देखें वीडियो

 

हवा में लटककर 11 रस्सियां काटीं, फिर खुला मेन पैराशूट

लटकते हुए स्काइडाइवर ने बड़ी मुश्किल से चाकू निकाला और रिजर्व पैराशूट की 11 लाइनें काट दीं. रस्सियां टूटते ही पैराशूट फट गया और वह विमान से अलग हो गया.इसके बाद उसने अपना मुख्य पैराशूट खोला और सुरक्षित लैंड कर गया. उसे केवल मामूली चोटें आईं.न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक. उसकी बहादुरी और होशियारी की वजह से ही वह इस जानलेवा स्थिति से बच पाया.

पायलट भी कूदने वाला था, फिर लिया फैसला

विमान पर नियंत्रण खो चुके पायलट ने 'मे डे' कॉल दी और खुद कूदने की तैयारी कर ली थी, लेकिन लगभग 2,500 फीट नीचे आते-आते उसे लगा कि वह विमान को संभाल सकता है और आखिरकार उसने सेसना करावैन को सुरक्षित उतार दिया.विमान में मौजूद 17 लोगों में से एक स्काइडाइवर कैमरा ऑपरेटर भी था, जिसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया. वीडियो अब जांच अधिकारियों के पास है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

