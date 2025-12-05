इंडिगो संकट में फंसे सिंगापुर के हाई कमिश्नर, स्टाफ की शादी नहीं अटेंड कर पाए, पोस्ट कर जताया दुख

इंडिगो एयरलाइन का संकट लगातार तीसरे दिन भी बना रहा, और इसका असर अब केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं रहा है. सिंगापुर के हाई कमिश्नर टू इंडिया, साइमन वोंग भी इस अव्यवस्था की वजह से फंस गए. उनकी देवघर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके चलते वे अपने स्टाफ के एक सदस्य की शादी में शामिल नहीं हो सके.

वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर अपनी परेशानी बताई. उन्होंने लिखा कि वे भी “#IndiGo की वजह से फंसे हजारों यात्रियों की कतार में शामिल हो गए हैं.” उन्होंने यह भी दुख जताया कि वे अपनी टीम के एक युवा सदस्य की शादी अटेंड नहीं कर पाए, जो उनके लिए एक खास और व्यक्तिगत अहमियत रखता था. उन्होंने लिखा, “मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे… अपने युवा स्टाफ से माफी चाहता हूं, जो मेरी उपस्थिति का इंतजार कर रहा था.”

वोंग ने अपने पोस्ट में दो स्क्रीनशॉट भी साझा किए-पहला, इंडिगो की तरफ से आया व्हाट्सऐप अलर्ट, जिसमें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई थी; और दूसरा स्क्रीनशॉट शादी स्थल पर मौजूद मेहमानों द्वारा भेजा गया था, जिसमें उन्हें इंतजार करते हुए देखा जा सकता था.बीते महीने भी साइमन वोंग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अन्य स्टाफ सदस्य की शादी में शामिल हुए थे.

I joined the tens of thousands of passengers stranded by #Indigo. My flight to #Deoghar has been cancelled. My sincere apologies to my young staff waiting for me to attend his #shaadi. Lost for words.🤦‍♂️ HC Wong. pic.twitter.com/c9rqATdOdQ — Singapore in India (@SGinIndia) December 5, 2025

उधर, इंडिगो का ऑपरेशनल संकट शुक्रवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया. प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हालात बिगड़ते रहे और 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं. गुरुवार को भी 550 से अधिक उड़ानें रद्द की गई थीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 235 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे तक संचालन प्रभावित रहने की संभावना है. मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी स्थिति गंभीर है.

इंडिगो ने इस पूरे संकट की वजह पायलटों की भारी कमी और विंटर शेड्यूल के दबाव को बताया है. एयरलाइन का कहना है कि नए लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में आंशिक राहत दिए बिना वे सुचारू संचालन नहीं कर पाएंगे.

इस स्थिति का असर हजारों यात्रियों पर पड़ा है, जिनमें से कई—शादियां, मेडिकल अपॉइंटमेंट, कॉन्फ्रेंस और यात्राएं—मिस कर चुके हैं. गुरुवार शाम इंडिगो ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों और इंडस्ट्री पार्टनर्स से माफी मांगी.

