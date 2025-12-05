scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंडिगो संकट में फंसे सिंगापुर के हाई कमिश्नर, स्टाफ की शादी नहीं अटेंड कर पाए, पोस्ट कर जताया दुख

सिंगापुर के हाई कमिश्नर टू इंडिया, साइमन वोंग ने अपनी पोस्ट में दो स्क्रीनशॉट भी साझा किए. पहला स्क्रीनशॉट इंडिगो की ओर से आया व्हाट्सऐप अलर्ट था, जिसमें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई थी. दूसरा स्क्रीनशॉट शादी स्थल पर मौजूद मेहमानों द्वारा भेजा गया, जिसमें उन्हें वोंग का इंतजार करते हुए देखा जा सकता था.

Advertisement
X
इंडिगो ने इस पूरे संकट की वजह पायलटों की भारी कमी और विंटर शेड्यूल के दबाव को बताया है.(Photos: Simon Wong/X)
इंडिगो ने इस पूरे संकट की वजह पायलटों की भारी कमी और विंटर शेड्यूल के दबाव को बताया है.(Photos: Simon Wong/X)

इंडिगो एयरलाइन का संकट लगातार तीसरे दिन भी बना रहा, और इसका असर अब केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं रहा है. सिंगापुर के हाई कमिश्नर टू इंडिया, साइमन वोंग भी इस अव्यवस्था की वजह से फंस गए. उनकी देवघर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके चलते वे अपने स्टाफ के एक सदस्य की शादी में शामिल नहीं हो सके.

वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा कर अपनी परेशानी बताई. उन्होंने लिखा कि वे भी “#IndiGo की वजह से फंसे हजारों यात्रियों की कतार में शामिल हो गए हैं.” उन्होंने यह भी दुख जताया कि वे अपनी टीम के एक युवा सदस्य की शादी अटेंड नहीं कर पाए, जो उनके लिए एक खास और व्यक्तिगत अहमियत रखता था. उन्होंने लिखा, “मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे… अपने युवा स्टाफ से माफी चाहता हूं, जो मेरी उपस्थिति का इंतजार कर रहा था.”

वोंग ने अपने पोस्ट में दो स्क्रीनशॉट भी साझा किए-पहला, इंडिगो की तरफ से आया व्हाट्सऐप अलर्ट, जिसमें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई थी; और दूसरा स्क्रीनशॉट शादी स्थल पर मौजूद मेहमानों द्वारा भेजा गया था, जिसमें उन्हें इंतजार करते हुए देखा जा सकता था.बीते महीने भी साइमन वोंग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अन्य स्टाफ सदस्य की शादी में शामिल हुए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

father-asks-pad-for-daughter-blood-coming-indigo-controversy-viral
मेरी बेटी को पैड चाहिए, ब्लड आ रहा है... इंडिगो विवाद के बीच वायरल हुआ पिता का वीडियो! 
indigo-flight-cancellations-airport-passengers-distress-video-viral
घंटों की देरी, बढ़ती बेचैनी… Indigo यात्रियों की लाचारी का वीडियो वायरल 
super-commuter-woke-at-2am-flew-weekly-to-work-health-took-hit
ऑफिस पहुंचने के लिए हर रोज 1,200 मील का सफर करता था इंजीनियर, हुआ बुरा हाल 
self taught developer income
न कोई डिग्री, न कॉलेज की पढ़ाई... शख्स का दावा- हर महीने कमा रहा हूं 1.5 लाख रुपये  
blue-traffic-light-new-color-florida-law-police-enforcement-change
अब सड़कों पर लगाई जा रही नीले रंग की बत्ती? जान लीजिए क्या है इसका मतलब 
Advertisement

देखे पोस्ट

 

उधर, इंडिगो का ऑपरेशनल संकट शुक्रवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया. प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हालात बिगड़ते रहे और 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं. गुरुवार को भी 550 से अधिक उड़ानें रद्द की गई थीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 235 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे तक संचालन प्रभावित रहने की संभावना है. मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी स्थिति गंभीर है.

इंडिगो ने इस पूरे संकट की वजह पायलटों की भारी कमी और विंटर शेड्यूल के दबाव को बताया है. एयरलाइन का कहना है कि नए लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में आंशिक राहत दिए बिना वे सुचारू संचालन नहीं कर पाएंगे. 
इस स्थिति का असर हजारों यात्रियों पर पड़ा है, जिनमें से कई—शादियां, मेडिकल अपॉइंटमेंट, कॉन्फ्रेंस और यात्राएं—मिस कर चुके हैं. गुरुवार शाम इंडिगो ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों और इंडस्ट्री पार्टनर्स से माफी मांगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement