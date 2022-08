UPSC में तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके... IAS ने वीडियो शेयर कर पूछा- आर यू सीरियस?

किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए उसमें पूछे गए सवालों का सही जवाब देना जरूरी होता है. सही जवाब के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन से एग्जाम की तैयारी करनी होती है. लेकिन अगर कोई 'तुक्के' से एग्जाम क्लियर कराने की बात कहे तो मन में सवाल पैदा होना लाजिमी है.

एक ऐसा ही वीडियो आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. जिसमें एक शख्स एग्जाम में 'तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके' बताते हुए नजर आ रहा है. वह भी UPSC Prelims में. वीडियो देखने के बाद तमाम यूजर्स ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

'तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके'

शेयर किए गए वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि तुक्का कहां लगाया जाता है और कहां नहीं लगाया जाता है. शख्स के मुताबिक, अगर एग्जाम में माइनस मार्किंग 1/4 हो तो तुक्के से मिलने वाले मार्क्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं. अगर माइनस मार्किंग 1/3 हो तो तुक्के से मिलने वाले मार्क्स कभी पॉजिटिव होंगे तो कभी निगेटिव होंगे. यदि माइनस मार्किंग 1/2 हो तो तुक्के से मिलने वाले मार्क्स हमेशा निगेटिव होंगे.

Are You Serious!! pic.twitter.com/aM4wRLXW7f

इस वीडियो को शेयर करते हुए आईएएस अवनीश शरण ने कैप्शन में लिखा- क्या आप गंभीर हैं? वहीं, सम्बित त्रिपाठी नाम के यूजर ने कहा- इसी चक्कर में जेईई एंट्रेंस में मेरे गणित में -1 नंबर आए थे. @anjanikumar41 नाम के यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- बिनोद... सचिव जी यहीं से कोचिंग लिए थे. एक अन्य यूजर ने लिखा- तुक्के से जिंदगी नहीं चलती.

Is it only for UPSC or works in IBPS PO exam too ?? Asking for a friend