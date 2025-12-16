scorecardresearch
 
ब्राजील में तूफान का कहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका गिरी, VIDEO वायरल

तेज हवाओं (करीब 90 किमी/घंटा) के चलते रेप्लिका धीरे-धीरे झुकी और खाली पार्किंग एरिया में गिर पड़ी. राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त कोई घायल नहीं हुआ. प्रशासन ने इलाके को तुरंत सील कर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया.

दक्षिणी ब्राजील में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर ऊंची प्रतिकृति तेज हवाओं के कारण गिर गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. (Photo: X/Rawsalert)
ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य के गुआइबा शहर में रविवार को तेज़ तूफान के कारण 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' की रेप्लिका गिर गई. यह रेप्लिका हावन रिटेल कंपनी के मेगास्टोर के बाहर स्थापित की गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के चलते रेप्लिका पहले धीरे-धीरे आगे की ओर झुकती है और फिर पूरी तरह खाली पार्किंग एरिया में गिर जाती है. राहत की बात यह रही कि रेप्लिका का 11 मीटर ऊंचा बेस मजबूती से अपनी जगह पर टिका रहा.

मेयर ने की घटना की पुष्टि
घटना के वक्त आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अपने वाहन वहां से हटा लिए, जिससे किसी तरह की जनहानि या चोट की कोई खबर नहीं है. पार्किंग स्थल खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया. गुआइबा के मेयर मार्सेलो मारानाटा ने सोशल मीडिया के जरिए घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तेज हवाओं की वजह से प्रतिमा गिरी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. साथ ही उन्होंने हावन के कर्मचारियों की तारीफ की, जिन्होंने तुरंत लोगों की मदद की और इलाके को सुरक्षित किया.

हावन कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि घटना के तुरंत बाद सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इलाके को सील कर दिया गया. लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. कंपनी ने यह भी साफ किया कि प्रतिमा तकनीकी और इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप बनाई गई थी, और अब घटना की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है. कुछ घंटों के भीतर मलबा हटाकर दुकान दोबारा खोल दी गई.

पहले से जारी थी तूफान की चेतावनी
नागरिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही मोबाइल अलर्ट जारी कर दिए थे. ये अलर्ट साइलेंट मोड पर मौजूद फोन पर भी पहुंचे थे. लोगों को तेज हवाओं, इमारतों के गिरने और खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई थी.मौसम विभाग के मुताबिक, कम दबाव की प्रणाली के कारण इलाके में तेज हवाएं, घने बादल और मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला.

कई बार पहले भी हो चुकी है घटना
गौरतलब है कि हावन के स्टोर्स के बाहर ब्राजील के कई शहरों में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका लगी हुई हैं. ये आम तौर पर सामान्य मौसम का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं. हालांकि, 2021 में कैपाओ दा कानोआ शहर में भी 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के दौरान ऐसी ही एक प्रतिमा गिर चुकी है, जिसमें संपत्ति को नुकसान हुआ था.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  लोग जहां एक ओर सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं, दूसरी ओर इसे लेकर कई प्रतीकात्मक टिप्पणियां और चुटकुले भी सामने आ रहे हैं. हावन प्रशासन ने साफ किया है कि सामुदायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जांच जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
