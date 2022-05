पुलिस के गोले के जवाब में शख्स का 'कामरान अकमल से भी बेहतर' प्रदर्शन!

Imran Khan Azadi March: पाकिस्‍तान की सत्‍ता से बाहर हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज एक बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं. इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का दावा है कि उनके इस 'आजादी मार्च' में लाखों लोग शिरकत करने वाले हैं.

हालांकि, इमरान खान के 'आजादी मार्च' में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है. जगह-जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की खबरें आ रही हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबल बल प्रयोग करते नजर आए. इस बीच एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें एक शख्स आंसू गैस के गोले को हाथ से पकड़कर उल्टे सुरक्षाबलों पर ही फेंकता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो लाहौर का बताया जा रहा है, जहां 'आजादी मार्च' में इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स शामिल होने पहुंचे हैं. वीडियो को देखकर तमाम पाकिस्तानी यूजर्स ने इसपर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने तो इस मसले पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) को भी घसीट लिया. एक अन्य शख्स ने लिखा कि यूजर ने कामरान अकमल से भी बेहतर कैच पकड़ा है.

Disturbing images from #Pakistan. Democratic protest is being tackled by fascist tactics, shelling, police violence and tear gas. Internet blocked. @elonmusk we need your @SpaceXStarlink satellites for Pakistan.



#PakistanUnderFascism #حقیقی_آزادی_مارچ #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور https://t.co/UpSGeo5zyq