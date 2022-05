'मुझे PAKISTAN पसंद है, खासकर तुम', लड़की को देखते ही दिल दे बैठा था यासीन मलिक

यासीन मलिक... वो नाम जिसने जम्मू-कश्मीर में आतंक को बढ़ाया, हथियारों के दम पर घाटी में दहशत फैलाता रहा, कश्मीर की आजादी की वकालत करता रहा. आज उसी यासीन मलिक (Yasin Malik) की सजा का ऐलान होना है. मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है. यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक (Mushaal Hussein Mullick) भी खुलकर पति के समर्थन में आ गई है.

1986 में जन्मी मुशाल हुसैन पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं. वो पाकिस्तान के एक बहुत ही संपन्न परिवार से आती हैं. फरवरी 2009 में यासीन मलिक और मुशाल की शादी हुई थी. 2012 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम रजिया सुल्तान है. मुशाल यासीन से उम्र में 20 साल छोटी हैं.

मुशाल हुसैन के पिता एमए हुसैन जाने-माने अर्थशास्त्री थे. वहीं मुशाल की मां रेहाना पाकिस्तानी मुस्लिम लीग की नेता रही हैं. मुशाल के भाई अमेरिका में विदेश नीति विश्लेषक हैं.

कैसे हुई यासीन और मुशाल की शादी?

मुशाल और यासीन की मुलाकात साल 2005 में हुई थी. तब यासीन पाकिस्तान में ही था. वो कश्मीर के अलगाववादी मूवमेंट के लिए पाकिस्तान का समर्थन मांगने वहां गया था. इसी दौरान यासीन की मुलाकात मुशाल से हुई. यासीन मलिक की स्पीच सुनने के बाद मुशाल काफी प्रभावित हो गईं, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया. बाद में मुशाल और यासीन की मां की हज यात्रा पर मुलाकात हुई, जहां उन्होंने दोनों की शादी की बात फिक्स की.

एक इंटरव्यू में मुशाल ने कहा था- मैं उनके (यासीन) पास गई और कहा कि मुझे उनका भाषण पसंद आया. मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया. इसके बाद बातचीत का सिलिसला चल पड़ा और एक दिन यासीन ने मुशाल को प्रपोज कर दिया. बातचीत के दौरान यासीन ने मुशाल से कहा- मुझे पाकिस्तान पसंद है, खासकर तुम.'

मुशाल हुसैन सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर लगातार पोस्ट करती रहती हैं. यासीन मलिक को लेकर भी उन्होंने भारत विरोधी कई पोस्ट किए हैं. उनके पोस्ट को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान समेत दूसरे नेताओं ने भी सपोर्ट किया है. मुशाल ने भारत सरकार से यासीन की रिहाई की मांग की है. यासीन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में प्रदर्शन में हो रहे हैं.

Thank you for your support @ImranKhanPTI we need the support of entire Pakistan & ur party @PTIofficial to launch a full-fledge campaign to #ReleaseYasinMalik worldwide , Yasin is icon of freedom and peace .India is genocidal! https://t.co/2hyNjdJQzG