समुद्र की लहरों के बीच महिला ने बच्चे को दिया जन्म, डिलीवरी देख लोग हैरान!

एक महिला ने समुंदर की लहरों के बीच बच्चे को जन्म दिया. सोशल मीडिया पर उसने डिलीवरी का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स हैरान रह गए. महिला ने अपनी डिलीवरी को 'Free Birth' नाम दिया है.

37 साल की इस महिला का नाम जोसी (Josy Peukert) है और वो Nicaragua की रहने वाली हैं. उन्होंने प्रशांत महासागर में पानी लहरों के बीच बच्चे को जन्म दिया. जोसी ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो फरवरी में अपलोड किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये तेजी से वायरल हो रहा है. जोसी पहले से 4 बच्चों की मां हैं.

डिलीवरी में कोई आधुनिक उपकरण/तकनीक नहीं की इस्तेमाल

वीडियो को अबतक 2 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जिसमें जोसी अपने 42 साल के पति Benni Cornelius के साथ नजर आ रही हैं. डिलीवरी में जोसी के पति ने मदद की थी. उन्होंने तौलिये, गर्भनाल को रखने के लिए बाउल जैसी आम चीजों का ही इस्तेमाल किया था. डिलीवरी में कोई आधुनिक उपकरण या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

'डेली मेल' के मुताबिक, प्रेग्नेंसी के दौरान जोसी ने तथाकथित 'Free Birth' के लिए बिना चिकित्सकीय सहायता के अपने बच्चे को जन्म दिया. वीडियो में डिलीवरी के समय जोसी को दर्द से कराहते हुए लहरों के बीच देखा जा सकता है.

जोसी का कहना है कि जो लहरें उसकी पीठ पर टकरा रही थीं, वो उसे प्रसव के दौरान सहज फ़ील करवा रही थीं. उन्होंने कहा कि मैं यह दिखाना चाहती थी कि बिना Medical Intervention के भी महिला का शरीर बच्चे पैदा करने में सक्षम है. वो इस डिलिवरी को पूरी तरह नेचुरल और फ्री बनाना चाहती थीं.

Woman gives birth in the ocean - and her husband brings along a SIEVE https://t.co/p5n0ueYLNU