यहां सस्ते में उगाए जा रहे लोगों के सिर पर बाल, उमड़ी भीड़!

बालों का झड़ना अब आम बात हो चली है. ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट (Hair Transplant) इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही है. अलग-अलग जगहों पर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के रेट तय हैं. इसकी कीमत हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक में हो सकती है. हालांकि, जब बात अफोर्डेबल प्राइस और बेस्ट वर्क की हो, तो इसके लिए तुर्की बेस्ट प्लेस साबित हो रहा है. कम से कम हालिया आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ समय से हेयर ट्रांसप्लांट कराने के इच्छुक लोग तुर्की का रुख करते हुए नजर आए हैं. यहां विदेशों से आने वालों लोगों की संख्या भी अच्छी-खासी है. इसके पीछे का मुख्य कारण सस्ता और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस बताया जा रहा है.

Cosmedica Clinic के अनुसार, तुर्की में एक प्रतिष्ठित क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में आमतौर पर औसतन डेढ़ लाख रुपये से साढ़े 6 लाख रुपये का खर्च आता है. हालांकि, ये कीमत कई और कारकों पर भी निर्भर करती है. जैसे कि कितने Grafts की जरूरत है, किन तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्जन और उनकी टीम कितनी अनुभवी हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि यूके समेत अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देशों में हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत आमतौर पर तुर्की के रेट से काफी ज्यादा से शुरू होती है. इसीलिए तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हुआ है.

तुर्की में इस्तांबुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. यहां हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक और सर्जन काफी हैं, जो कई वर्षों के अनुभव के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी हैं. यहां FUE (फॉलिक्युलर यूनिट एक्सट्रैक्शन) हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है.

Istanbul's airport dubbed 'hairport' as dozens of men fly after having hair transplants



🎥: hollywhittakerr pic.twitter.com/giSV5NBh3S