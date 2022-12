मालिक ने पालतू कुत्‍ते को एक या दो बार नहीं, बल्कि 15 बार जमीन पर पटक दिया. मालिक की बर्बरता वीडियो में रिकॉर्ड हो गई. इस हरकत के बाद मालिक को कोर्ट ने जेल की सजा तो सुनाई ही है, वहीं उस पर ढाई लाख से ज्‍यादा का जुर्माना भी ठोंका है. दोषी मालिक 10 साल तक किसी भी तरह के जानवर को भी नहीं पाल पाएगा.

ब्रिटेन के मैनचेस्‍टर में मौजूद विगन शहर के रहने वाले 23 साल के मैथ्‍यू हर्स्‍ट ने पालतू कुत्‍ते कोंगो पर हमला किया था. मैथ्‍यू ने कुत्‍ते को सिर से पकड़कर 15 बार जमीन पर पटक दिया था. उसकी इस करतूत का वीडियो वायरल खूब वायरल हुआ था.

इस बर्बर घटना का वीडियो अप्रैल में किसी व्‍यक्ति ने RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) को भेज दिया था. RSPCA इंस्‍पेक्‍टर ने दावा किया कि इतने वीभत्‍स तरीके से किसी जानवर को पीटना उन्‍होंने अब तक नहीं देखा था. इस मामले में मैथ्‍यू के खिलाफ एनिमल वेलफेयर एक्‍ट 2006 के तहत केस भी दर्ज हुआ था.

वायरल वीडियो में कुत्‍ते को पीटते हुए नजर आए मैथ्‍यू

घटना के बाद कुत्‍ते को RSPCA से जुड़े जानवरों के अस्‍पताल ले जाया गया था, गनीमत यह रही कि कुत्‍ते को कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई थी.

16 सप्‍ताह की जेल हुई और मिली ये सजा!

कुत्‍ते पर अत्‍याचार के इस मामले की सुनवाई विगन मजिस्‍ट्रेट्स कोर्ट में 17 नवम्‍बर को हुई. मैथ्‍यू सजा के तौर पर 10 साल तक जानवर नहीं रख पाएगा. उसे 16 सप्‍ताह तक जेल में रहना होगा, वहीं उसे 20 दिन रिहैब एक्टिविटी के तौर पर भी गुजारने होंगे. इसके अलावा उसे 120 घंटों के लिए अनपेड वर्क करना होगा. मैथ्‍यू को जुर्माने के तौर पर कोर्ट को ढाई लाख रुपए और विक्टिम सरचार्ज के तौर पर 11 हजार रुपए भी देने होंगे.

वीडियो में ऐसा क्‍या जो बवाल मच गया...

एनिमल चैरिटी के रेयान किंग ने बताया कि वीडियो में दिख रहा है कि मैथ्‍यू सोफा पर बैठा है, तभी उनका ब्‍लैक बुल ब्रीड नस्‍ल का कुत्‍ता संभवत: पेशाब या मल त्‍याग कर देता है. इसके बाद वह कुत्‍ते को पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटकना शुरू कर देते हैं. वीडियो में वह कुत्‍ते से कह रहे हैं, 'तुम क्‍या कर रहो हो'.