600 आवेदन, सिर्फ 4 इंटरव्यू.... कनाडा से लौटी NRI ने दिखाई भारत में नौकरी की कड़वी हकीकत

विदेश से लौटने वाले कई प्रोफेशनल्स को लगता है कि इंटरनेशनल अनुभव उनके लिए भारत में नए दरवाजे खोल देगा. लेकिन हकीकत कई बार उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकलती है. कनाडा से हाल ही में भारत लौटे एक प्रवासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. दो महीने पहले कनाडा से भारत आए इस प्रोफेशनल ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर की. पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारत लौटने के बाद उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है. मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले इस व्यक्ति का दावा है कि उन्होंने करीब 600 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके बदले उन्हें सिर्फ 4 इंटरव्यू के कॉल आए.

और पढ़ें

2 महीने में कई जॉब ऑफर नहीं

NRI ने अपनी पोस्ट में लिखा- “भारत लौटे हुए लगभग दो महीने हो गए हैं और अब तक नौकरी या ढंग का इंटरव्यू मिलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है. कनाडा में हालात बिल्कुल अलग थे. वहां 50 से 100 आवेदन करने पर 10 से 15 इंटरव्यू मिल जाया करते थे. भारत में यह अनुभव मेरे लिए पूरी तरह नया और चौंकाने वाला है.NRI ने यह भी कहा कि भारत में उनके प्रोफाइल और अनुभव के मुकाबले वेतन काफी कम ऑफर किया जा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले कुछ बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जॉब मार्केट में उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा. पोस्ट के अंत में उन्होंने लोगों से इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए सलाह भी मांगी.

Advertisement

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने जहां सहानुभूति जताई, वहीं कई यूजर्स ने कड़वी लेकिन व्यावहारिक सलाह भी दी. एक यूजर ने लिखा-'भारत में विदेशी डिग्री या अनुभव अपने आप में कोई बड़ा प्लस नहीं है. सबसे पहले आपको इस सोच से बाहर निकलना होगा, वरना यही बात आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है.

'एक अन्य ने सुझाव दिया कि अगर भारत में सही मौके नहीं मिल रहे हैं, तो खाड़ी देशों में अवसर तलाशना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि नौकरी का बाजार मुश्किल जरूर है, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता निकल ही आता है. इस पूरी चर्चा ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विदेश से लौटने के बाद भारत में करियर बनाना सच में आसान है, या फिर यह भी एक लंबा और चुनौतीपूर्ण संघर्ष है.

---- समाप्त ----