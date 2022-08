तमिल एक्‍टर, गीतकार और डायलॉग लेखक को शेषा (Ko Sesha) ने Swiggy से वेज खाना मंगवाया. इस वेज खाने में चिकन के पीस निकल गए, इसके बाद उन्‍होंने ट्वीट किया और लिखा कि उनकी धार्मिक भावनानों को ठेस पहुंची है. शोषा इस बात से काफी नाराज नजर आए कि कंपनी ने इस हरकत के लिए महज 70 रुपए का मुआवजा देने की बात कही. वहीं यूजर्स भी इस वायरल पोस्‍ट पर बंटे हुए नजर आए.

को शेषा ने ट्वीट कर पूरे मामले के बारे में जानकारी दी. अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा कि 'गोबी मंचूरियन विद कॉर्न फ्राइड राइस' में चिकन के पीस निकले हैं. मैंने Swiggy के माध्‍यम से The Bowl Company से खाने का ऑर्डर किया था. अब Swiggy का कस्‍टमर केयर इसके बदले 70 रुपए बतौर मुआवजा देना चाहता है. मेरी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है.

अपने ट्वीट में उन्‍होंने आगे लिखा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर शाकाहारी रहा हूं. यह बहुत ही अपमानजनक है कि किसी ने मेरे नैतिक मूल्‍यों को खरीदने की कोशिश की. मैं मांग करता हूं कि Swiggy का स्‍टेट हेड स्‍तर का अधिकारी मुझे फोन करे और माफी मांगे.

I’ve been a strict vegetarian all my life & it disgusts me to think how casually they tried to buy my values. I demand that a representative of Swiggy, no lesser than the State Head call me to personally to apologise. I also reserve my rights to a legal remedy. @SwiggyCares

Found pieces of chicken meat in the “Gobi Manchurian with Corn Fried Rice” that i ordered on @Swiggy from the @tbc_india . What’s worse was Swiggy customer care offered me a compensation of Rs. 70 (!!!) for “offending my religious sentiments”. 1/2 pic.twitter.com/4slmyooYWq

अपने ट्वीट में शोषा ने स्विगी के @SwiggyCares, @Swiggy और द बाउल कंपनी के @tbc_india हैंडलर को टैग भी किया.

' नॉनवेज रेस्‍टोरेंट से वेज खाना क्‍यों मंगाया'

उनके इस ट्ववीट के सामने आने के बाद कई लोगों के रिएक्‍शन सामने आने लगे. कई लोगों ने शोषा की आलोचना की तो कई उनके समर्थन भी नजर आए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इस मामले में आप धर्म को बीच में न घसीटें. वहीं एक शख्‍स ने लिखा कि आपने नॉनवेज रेस्‍टोरेंट से वेज खाना ऑर्डर किया, तो किस बात की शिकायत कर हैं.

You choose from non veg restaurant for your veg food.. Why complaining...

वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये तो चिकन की तरह नहीं लग रहा है. आप कैसे जानते हैं कि यह चिकन ही है. वहीं एक यूजर ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि ये बकरे का मीट, फिश या कुछ और भी हो सकता था. मुझे आश्‍चर्य हो रहा है कि शाकाहारी होने के बावजूद आपको मीट में अंतर पता है.



It doesn't even look like chicken. How do you know it's chicken ? You've tasted chicken before ?

वहीं, एक यूजर ने माना कि इसमें स्विगी की कोई गलती नहीं हैं. क्‍योंकि खाना देना तो रेस्‍टोरेंट का काम है. स्विगी तो केवल खाने की डिलीवरी करता है, अंदर क्‍या है? इसे डिलीवरी बॉय तो देख भी नहीं सकते. कई लोगों ने इस राय से सहमति भी रखी.

First and foremost. I can understand how offended you are. But if I am owner of swiggy. I wouldn't compensate you. Because it's not swiggy mistake. It's the hotel mistake. Swiggy is just a delivery agent. Make your point straight. Sue the hotel you deserve the right.

Sorry about that. But usually the food is packed/sealed by restaurant and given to delivery executive. They cannot see what's inside, so Swiggy is not responsible here. It's the @tbc_india . I've always had hard time with Swiggy, their support is pathetic, but in the case it's not

कुछ ऐसे भी यूजर्स थे, जो शोषा से सहमत नजर आए. उन्‍होंने कहा कि शोषा को इस मामले में कानूनी एक्‍शन लेना चाहिए. वहीं कई लोग ऐसे भी थे, जो स्विगी की सर्विस से नाराज नजर आए. उन्‍होंने भी अपने अनुभव शेयर किए.

देखें कुछ टॉप कमेंट्स

If you had ordered the food from Zomato they would have given you the full refund! 🤷 — Vaan (@SavageLeeCooper) August 17, 2022

Happened twice with me in Bangalore. Once in onion samosas from sharief bhai and another with Tenzin kitchen- veg thukpa.

Swiggy was not even willing to block the vendors. As long as Politicians don't intervene, no one cares in Bangalore. August 18, 2022

Bhai reataurant hain, order galat ho jaata hain. As if u never err at ur job.

This probably was unintentional and if u have such constraints, u shud order from veg kitchens

U should know that they use the same wok and oil to fry chicken pieces as well gobi pieces for manchurian. — SiD PrIyAdArShI (@siddpriyadarshi) August 18, 2022