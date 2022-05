एवरेस्‍ट के सिकंदर! छोटा भाई 17 तो बड़ा भाई 26 बार कर चुका फतह...

Most climbs of the Mount Everest: कामी रिता शेरपा के परिजन 50 के दशक में विदेशी पर्वतारोहियों को एवरेस्‍ट पहुंचने के लिए गाइड करते थे. उनका भाई भी 17 बार एवरेस्‍ट तक पहुंच चुके हैं.

कामी रिता शेरपा ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड (AFP)