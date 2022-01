शादीशुदा है मुस्लिम युवक? जिसे शादी के लिए मिले 5000 लड़कियों के आवेदन

ब्रिटेन में रहने वाले युवक Muhammad Malik ने दावा किया था कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है. इसके बाद उन्होंने दुल्हन ढूंढने के लिए कुछ नया करने का सोचा. उन्होंने ब्रिटेन की सड़कों पर बिलबोर्ड लगवा दिया कि वह शादी करने के लिए लड़की तलाश रहे हैं. इसके बाद 5 हजार से अधिक लड़कियों ने शादी के लिए उनसे संपर्क किया. Muhammad Malik 29 साल के हैं.

लेकिन अब यह भी सामने आया है कि Muhammad Malik ने एक डेटिंग ऐप के लिए यह स्टंट किया था. ट्विटर पर भी Muhammad Malik ने अब लिखा है कि लोग उन्हें मुस्लिम डेटिंग ऐप Muzmatch पर सर्च कर सकते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये पूरा स्टंट ही Muzmatch ऐप के लिए ही किया गया था.

इससे पहले Muhammad Malik ने एड में अपना फोटो भी लगाया था, यहां तक की उन्होंने #FindMalikAWife हैशटैग भी सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित करवाया. वेबसाइट findMALIKswife.com भी बनवा डाली थी.

डेली स्‍टार के मुताबिक, मोहम्‍मद मलिक लंदन में रहते हैं. उन्‍होंने बर्मिंघम, लंदन समेत कई जगहों पर अनूठी शादी का बोर्ड लगवाया था, जिसमें लिखा था 'मुझे अरेंज मैरिज से बचाओ'.

वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अब लिखा है कि लगता है कि ये जनाब पहले से ही शादीशुदा हैं और #FindMalikAWife कैंपेन फर्जीवाड़ा मालूम पड़ रहा है.

findmalikawife.com वेबसाइट पर जाने पर अब लिखा मिलता है कि findmalik on muzmatch, वहीं, muzmatch वेबसाइट की टैगलाइन है 'जहां सिंगल मुस्लिम मिलते हैं'. findmalikawife.com पर ये भी लिखा गया है- 'हम ये कहेंगे कि हम मस्जिद में मिले.' इस बारे में Muzmatch के फाउंडर शहजाद यूनिस ने भी ट्वीट किए हैं , लिखा है कि 'सीक्रेटस आउट'.

ब्रिटेन में कुछ नए बिल बोर्ड भी लगाए गए हैं. इनमें मलिक का मुजमैच का प्रोफाइल दिखाया गया है. जिसमें उन्‍होंने खुद को Entrepreneur बताया है. साथ ही ये भी बताया कि वे 'हलाल' मीट खाते हैं.

