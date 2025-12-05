scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लड़की का वजन- करीब 300 किलो, लड़का- दुबला पतला! फिर भी कपल बोला- मस्त है लाइफ!

सोशल मीडिया पर एक अनोखी लव स्टोरी वायरल है, जहां लड़की का वजन काफी ज्यादा है और लड़का बेहद पतला. शरीर के इस फर्क के बावजूद दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं.

Advertisement
X
नैटली का वजन करीब 300 किलो से भी ज्यादा पहुंच गया.(सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
नैटली का वजन करीब 300 किलो से भी ज्यादा पहुंच गया.(सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाली 28 साल की नैटली स्कॉनियर्स इन दिनों चर्चा में हैं. वजह सिर्फ उनका बढ़ा हुआ वजन नहीं, बल्कि वो प्यार है जो एक सोशल मीडिया मैसेज से शुरू हुआ और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा.

नैटली बचपन से ही बिग साइज रही हैं. परिवार अक्सर शिफ्ट होता रहा, ऐसे में बाहर खेलने का मौका कम मिलता था. वो और उनका भाई ज्यादातर घर में ही रहते—टीवी, वीडियो गेम और लगातार स्नैकिंग.धीरे-धीरे वजन बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब नैटली का वजन करीब 300 किलो से भी ज्यादा पहुंच गया.

TLC के शो Dangerously Obese में नैटली बताती हैं कि 13 साल की उम्र में जब उन्होंने बर्थ कंट्रोल दवाइयां शुरू कीं, तो वजन और तेजी से बढ़ने लगा. कई डाइट प्लान अपनाए, कुछ वक्त के लिए वजन कम भी हुआ, लेकिन फिर वापस बढ़ जाता था.
वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
बीमारी, चोट या कुछ और... ट्रंप के हाथ पर लगी दिखी पट्टी, लोग जता रहे ऐसी आशंका  
Singapore envoy misses staff wedding after IndiGo cancels flight
इंडिगो संकट में फंसे सिंगापुर के हाई कमिश्नर, स्टाफ की शादी नहीं अटेंड कर पाए 
father-asks-pad-for-daughter-blood-coming-indigo-controversy-viral
मेरी बेटी को पैड चाहिए, ब्लड आ रहा है... इंडिगो विवाद के बीच वायरल हुआ पिता का वीडियो! 
indigo-flight-cancellations-airport-passengers-distress-video-viral
घंटों की देरी, बढ़ती बेचैनी… Indigo यात्रियों की लाचारी का वीडियो वायरल 
super-commuter-woke-at-2am-flew-weekly-to-work-health-took-hit
ऑफिस पहुंचने के लिए हर रोज 1,200 मील का सफर करता था इंजीनियर, हुआ बुरा हाल 

और फिर आया वो मैसेज, जिसने कहानी बदल दी

छह साल पहले एक दिन नैटली को सोशल मीडिया पर एक डायरेक्ट मैसेज मिला.मैसेज भेजने वाले थे वेंडेल—जो बाद में उनके बॉयफ्रेंड बने.नैटली बताती हैं, “वो कई बार DM में आए, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया. फिर एक दिन उन्होंने लिखा— क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूं? बस, मुझे लगा कि अरे, शुरुआत से ही ये कहना चाहिए था!”

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TLC (@tlc)

वजन अलग, लेकिन प्यार में कोई दूरी नहीं

दोनों के वजन में जमीन–आसमान का फर्क है. वेंडेल पतले हैं और नैटली काफी भारी.लेकिन वेंडेल कहते हैं, “मुझे बड़ी महिलाएं पसंद हैं. उनके हाथ पकड़ना, उन्हें गले लगाना सब अच्छा लगता है.” वेंडेल शायद नैटली के अब तक के सबसे “छोटे” पार्टनर रहे हैं, लेकिन यह बात कभी भी उनके रिश्ते या उनकी प्राइवेट लाइफ के बीच नहीं आई.

नैटली हंसते हुए कहती हैं कि लोग मान लेते हैं कि भारी लोग रोमांटिक नहीं हो सकते. लेकिन हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक है… कोई शिकायत नहीं.

मां की बीमारी ने बढ़ाया बोझ, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी

नैटली की मुश्किलें तब बढ़ीं जब उनकी मां एक गंभीर हादसे के बाद पूरी तरह बिस्तर पर आ गईं.वो न चल सकती हैं, न खुद से बाथरूम जा सकती हैं.अब नैटली, वेंडेल और उनका अंकल मिलकर 24 घंटे उनकी देखभाल करते हैं.पहले मां-बेटी घूमने जाती थीं, बाहर खाना खाती थीं, शॉपिंग करती थीं.नैटली कहती हैं कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थीं. आज उन्हें इस हालत में देखकर दिल टूट जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement