एक ही दिन में शख्स को मिले कार के 51 चालान, लाखों का जुर्माना देख पीटा माथा!

एक शख्स को एक ही दिन में अपनी कार के 51 चालान मिले. जिनमें उसपर कुल 6 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था. रेजिडेंट रोड पर कार ड्राइव करने पर शख्स का चालान कटा है. हालांकि, इसको लेकर शख्स का कहना है कि ये जुर्माना गलत तरीके से जारी किया गया है, क्योंकि उसके पास अपनी Tesla कार का उस रूट पर चलाने का परमिट है.

दरअसल, रेजिडेंट रोड पर कार चलाने की अनुमति नहीं थी. उस रोड पर केवल इंसानों के चलने की इजाजत दी गई है. 'द मिरर' की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के लंदन निवासी 54 वर्षीय जॉन बैरेट की कार का इसी रेजिडेंट रोड पर ड्राइवर के कारण चालान कटे हैं, वो भी 51 बार. सभी चालानों के जुर्माने की राशि 6 लाख रुपये से भी ज्यादा है.

जॉन बैरेट जो कि पेशे से बिल्डर हैं, का कहना है कि ये सभी चालान पांच महीने के दौरान दर्ज किए गए, लेकिन इस महीने की शुरुआत में इन्हें एकसाथ ही उनके पास भेजा गया. पत्नी लीसा ने जब बैरेट को घर पर 51 चालान लेटर आने की बात बताई तो वो हैरान रह गए. प्रत्येक चालान की कीमत 13 हजार रुपये से अधिक थी.

कार मालिक ने कही ये बात

हालांकि, बैरेट का दावा है कि उनके पास परमिट है, जो उनकी टेस्ला कार को बिना जुर्माने के रेजिडेंट रोड पर चलाने की अनुमति देता है. उनका कहना है कि उनपर जो जुर्माना लगाया गया है वो गलत है. उन्होंने आगे कहा- 'यह हास्यास्पद है, कोई चेतावनी या सूचना नहीं दी गई, सीधे चालान घर भेज दिया गया. लेटर में यह भी नहीं बताया गया कि किस कैमरे ने उन्हें पकड़ा.'

बिल्डर बैरेट की माने तो उन्होंने इसको लेकर Hounslow Council को जवाब भेजा है, लेकिन शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. वो कहते हैं कि यहां "पांच में से दो लोग गरीबी में जी रहे हैं और हम में से बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस समय बिलों का भुगतान कैसे किया जाए." बकौल बैरेट मेरे पास जुर्माना भरने के लिए 28 दिन हैं लेकिन उन्हें (Council) केवल एक ईमेल का जवाब देने के लिए 56 दिन मिलते हैं.

