लड़के ने कहा- 'तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो', लड़की ने सिखाया सबक!

सोशल मीडिया पर एक महिला के ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. जिसके मुताबिक एक शख्स महिला को मैसेज भेजकर कहता है कि तुम किसी दिन मेरी पत्नी बनोगी. लेकिन जब महिला इसपर उसे जवाब देती है तो शख्स बदतमीजी पर उतर आता है. यूजर्स ने इस मामले पर रिएक्ट किया है और शख्स को सबक सिखाने के लिए महिला की तारीफ की है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, लिस्बेट जौरेगुइ (Lisbet Jauregui) अमेरिका के Arizona की रहने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट (@babylisbeta) पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. स्क्रीनशॉट में एक शख्स ने उनको मैसेज भेजा- 'तुम एक दिन मेरी पत्नी बनने वाली हो.' जवाब में लिस्बेट लिखती हैं- 'मैंने इसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज दिया.'

ये सुनकर शख्स भड़क जाता है और लिस्बेट को मैसेज में गालियां देने लगता है. जिसके बाद लिस्बेट ने शख्स के साथ हुई इस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और लिखा कि "मैं यहां (ट्विटर) केवल लड़कियों के लिए हूं."

lmfaoooooo- this is not a platonic compliment & yes, I sent it to her. I’m here for the girlies only. 😌 pic.twitter.com/7LqpJgkRF9