समुद्र में शख्स को तैरते हुए मिली 7 करोड़ की ड्रग्स, और फिर...

अमेरिका के एक शख्स को फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे साढ़े 7 करोड़ रुपये की ड्रग्स मिली. लेकिन उसने ईमानदारी दिखाते हुए इसके बारे में पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने भी इस शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि वह शख्स चाहता तो इससे मालामाल हो सकता था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.

जानकारी के मुताबिक, ये शख्स फ्लोरिडा में समुद्र के किनारे एन्जॉय करने गया था. तभी उसे पानी में एक साथ कई पैकेट्स तैरते हुए नजर आए. शख्स ने पैकेट्स को एकत्रित और समुद्र किनारे ले आया. जब उसने पाया कि पैकेट्स अच्छे से सील-पैक हैं. तो उसने तुंरत उन्हें फ्लोरिडा पुलिस के हवाले कर दिया.

समुद्र में लावारिस फेंके गए इन पैकेट्स को जब पुलिस ने खोला तो सबके होश उड़ गए. दरअसल, पैकेट्स में ड्रग्स थे. इन सारे पैकेट्स में कुल मिलाकर 30 किलोग्राम की कोकेन थी. जिसकी मार्केट वैल्यू करीब साढ़े 7 करोड़ रुपए है. पुलिस भी शख्स की ईमादारी पर हैरान थी. अगर शख्स चाहता तो इस माल को अपने पास रखकर चुपके से बेचकर करोड़पति बन सकता था. लेकिन उसने पैकेट को खोला भी नहीं और सीधे पुलिस को दे दिया.

Over the weekend, a Good Samaritan discovered over 1 million dollars in cocaine floating at sea near the Florida Keys. The package contained nearly 69 lbs. of cocaine. #BorderPatrol agents with support from @USCGSoutheast recovered the drugs.

