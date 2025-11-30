scorecardresearch
 
मिली लड़की पसंद, तुरंत कर ली शादी… और कुछ हफ्तों में शख्स हो गया कंगाल

चीन में एक शख्स के साथ शादी के नाम पर ठगी का मामला वायरल हो गया है. ब्लाइंड डेट पर उसकी मुलाकात एक युवती से हुई. बातचीत अच्छी लगी और कुछ ही घंटों में शादी भी हो गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद वह ठगी का शिकार बन गया.

हुआंग बताते हैं कि 21 अगस्त की सुबह वे ब्लाइंड डेट पर जा रहे थे (Photo:Pexel)
हुआंग झोंगचेंग, जो चीन के हुनान प्रांत के हेंगयांग शहर के रहने वाले हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. 40 वर्षीय हुआंग ने एक ब्लाइंड डेट पर मिली महिला से सिर्फ चार घंटे के भीतर शादी कर ली. लेकिन इस फैसले का असर इतना खतरनाक हुआ कि उनकी जीवन भर की जमा-पूंजी देखते ही देखते गायब हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने एक महीने से भी कम समय में हुआंग के करीब 240,000 युआन यानी लगभग US$34,000 खर्च कर डाले.

SCMP पोस्ट के अनुसार,   हुआंग बताते हैं कि 21 अगस्त की सुबह वे ब्लाइंड डेट पर जा रहे थे. रास्ते में अचानक आठ मैचमेकर प्रकट हो गए और गांव वाले अपने मैचमेकर सहित कुल नौ लोगों ने उसी महिला को उनसे मिलने के लिए सुझाया. हुआंग के अनुसार, यह स्थिति शुरू से ही बेहद अजीब थी, लेकिन उन्होंने इसे संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया. महिला ने डेट पर पहुँचते ही तुरंत उसी दिन शादी रजिस्टर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. हुआंग कहते हैं कि बार-बार अनुरोध करने पर उन्होंने शाम 5 बजे शादी रजिस्टर करवा ली और उन्हें लगा कि पूरा दिन किसी सपने जैसा गुजर रहा है.

सिर्फ पैसों के लिए शादी
शादी के बाद दोनों ने एक होटल में रात बिताई, जो उनके साथ बिताया गया पहला और आखिरी निजी पल था. इसके बाद महिला का व्यवहार अचानक बदल गया. वह न तो हुआंग के करीब आई, न ही सामान्य पत्नी की तरह बातचीत की. दो दिन बाद उसने हुआंग से कहा कि उन्हें ग्वांगडोंग जाकर कमाई शुरू करनी चाहिए, जबकि वह खुद अलग-अलग बहानों से पैसा मांगती रही.

हुआंग के अनुसार, महिला हर बार फोन या मैसेज में केवल पैसों की बात करती थी. कभी त्योहार के लिए पैसे, कभी अपनी बेटी के लिए कंप्यूटर, तो कभी किसी और खर्च का हवाला देकर वह उनसे रकम लेती रही. WeChat चैट रिकॉर्ड में देखा गया कि हुआंग ने उसे 1,314 युआन का "रेड एंवेलप" भेजा था, जिस पर महिला ने जवाब दिया "थैंक्यू, हबी".

8 सितंबर तक, यानी शादी के 18 दिन बाद, हुआंग की पूरी जमा-पूंजी खत्म हो चुकी थी. हुआंग का कहना है कि वह उनसे संपर्क भी बहुत कम करती थी और जब भी संपर्क करती, बात सिर्फ पैसों के इर्द-गिर्द घूमती. यह पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर सामने आया, तो लोगों ने इसे मैचमेकिंग के नाम पर चल रहे संगठित ठगी रैकेट का एक और उदाहरण बताया.

---- समाप्त ----
