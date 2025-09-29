चर्चा में 15 हजार रुपये वाली गरबा नाइट्स, जानिए आखिर उसमें मिलेगा क्या 

पूरे भारत में नवरात्रि का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर देश के अलग-अलग हिस्सों से काफी वीडियो देखने को मिल रहे हैं. इस मौके पर कई जगहों पर गरबा का आयोजन किया जाता है. कई जगहों पर गरबा प्रोग्राम की एंट्री फ्री होती है. लेकिन, कई जगहों पर गरबा के शौकीन लोग हजारों की टिकट लेकर भी जाते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गरबा नाइट्स की एंट्री फी 15000 रुपये रखी गई है. जिसमें आपको Starbucks की कॉफी के साथ कई चीजें फ्री में मिलेंगी. तो चलिए जानते हैं.

ग्राउंड में लगाया गया स्टारबक्स स्टॉल

इस वीडियो को डिजिटल क्रिएटर अंशुल शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में एक गरबा नाइट दिखाई गई है, जिसमें प्रतिभागियों से प्रति व्यक्ति ₹ 15,000 लिए गए थे. यह आयोजन पारंपरिक गरबा समारोहों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. इसकी सजावट में सफेद रंग का बोलबाला है, जहां पुरुष और महिलाएं एक जैसे सफेद ड्रेस में डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां आने वालों के लिए एक स्टारबक्स स्टॉल भी लगाया गया है, जिसने इस चर्चा को और भी हवा दे दी है.

सबसे प्रीमियम और महंगा गरबा का दावा

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- "सबसे शानदार और महंगा गरबा - प्रति व्यक्ति ₹ 15,000 साथ में दिए गए कैप्शन में इसे "सबसे प्रीमियम और महंगा गरबा" बताया गया है और दावा किया गया है कि यह "गरबा के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह" है जहां "मुफ्त खाना और स्टारबक्स कॉफी" शामिल है, और ड्रेस कोड सिर्फ सफेद रंग तक ही सीमित है. यहां आपको कलरफूल कपड़े में कोई भी नजर नहीं आएगा.

Advertisement

सोशल मीडिया प्रतिक्रिया

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये गरबा है? आपको परंपराओं को इस हद तक एडवांस बनाने की जरूरत नहीं है कि उनका मतलब ही खत्म हो जाए. एक और ने कमेंट में लिखा था, "कृपया ऐसे आयोजनों का प्रचार बंद करें. मैं यहां गया था और यह बहुत बुरा था. हालांकि मेरे पास आमंत्रित पास था, फिर भी यह बहुत ज्यादा बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है.

धर्म के नाम पर कुछ भी बेच रहे लोग

कुछ लोगों ने माहौल की तुलना किसी पश्चिमी समारोह से की, और एक ने टिप्पणी की, "यह किसी यूरोपीय शादी का ज्यादा एहसास दे रहा है. एक अन्य ने मजाक में कहा, "यह सारा पैसा सिर्फ अच्छी तस्वीरों के लिए है. एक व्यक्ति ने कहा, "यह बिजनेस है", जबकि दूसरे ने कहा, "भारत में आप मनोरंजन और धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर कुछ भी बेच सकते हैं.

---- समाप्त ----