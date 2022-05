अनजान शख्स ने चुका दिया करोड़ों का कर्ज! खुशी से झूमने लगे छात्र

आप पर कर्ज हो, किस्तें बकाया हों, उन्हें भरने का दबाव हो... तभी एक दिन पता चले कि किसी अनजान शख्स ने आपका पूरा कर्ज चुकता कर दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप खुशी से झूम उठेंगे. साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो शख्स कौन है, जिसने आपका लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज बिना आपको बताए अदा कर दिया?

दरअसल, एक कॉलेज के छात्रों के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई. छात्रों पर कॉलेज का लाखों रुपये बकाया था. लेकिन जिस दिन वो कॉलेज में अपने ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे, उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

आपको बता दें की इस कॉलेज का नाम Wiley College है और ये अमेरिका के टेक्सास में स्थित है. पिछले शनिवार को कॉलेज के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्र अपने ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे. तभी उन्हें बताया गया कि उनके कर्ज (बकाया) को किसी अनजान शख्स ने चुका दिया है और छात्रों को अब एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है.

खुशखबरी सुनते ही खुशी से झूम उठे छात्र

Wiley College के 100 से अधिक छात्रों के 300,000 डॉलर (2 करोड़ 30 लाख से अधिक) मूल्य का कर्ज अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुकाया गया था. ये खुशखबरी सुनने के बाद छात्र खुशी से झूम उठे और ताली बजाने लगे. कॉलेज की ओर से ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में इसकी झलक देखी जा सकती है.

Congratulations 2022 Graduates, YOU ARE DEBT FREE!

