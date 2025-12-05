scorecardresearch
 
'मेरे बॉस से कह दो, मुझे जॉब से न निकालें', Indigo Flight की देरी से परेशान यात्रियों का वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. घंटों इंतजार और जानकारी के अभाव के बीच लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें किसी तरह की अपडेट नहीं दी जा रही, जबकि कुछ ने इंडिगो की खराब सर्विस और अव्यवस्था पर खुलकर नाराजगी जताई है.

इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में हमारे नेटवर्क और ऑपरेशंस पर असामान्य दबाव पड़ा है (Photo-PTI)
इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशंस शुक्रवार को बुरी तरह लड़खड़ा गए, जब दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट्स पर 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं. इससे पहले भी इंडिगो 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर चुकी है. लगातार बिगड़ते हालात ने हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित किया है.

'ऑपरेशंस पटरी पर लाना आसान नहीं'

एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों के लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा स्थिति को सामान्य करना 'आसान लक्ष्य नहीं' होगा.एयरलाइन बीते कई हफ्तों से इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर महीने में ही 1,232 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और सैकड़ों फ्लाइट्स घंटों की देरी से चलीं. माना जा रहा है कि एयरलाइन ऑपरेशनल और स्टाफिंग संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है.

एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी
फ्लाइट्स रद्द होने के बाद देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की बेचैनी साफ दिखाई दी.कई लोग घंटों तक टर्मिनल में फंसे रहे, जबकि एयरलाइन की ओर से न तो स्पष्ट जानकारी दी गई और न कोई ठोस व्यवस्था. सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट सामने आए.कोई 12 घंटे से ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर अटका रहा, कोई नौकरी छूट जाने की चिंता में था तो किसी ने दुख जताया कि पारिवारिक आपात स्थिति के बावजूद वह समय पर नहीं पहुंच सका.लोगों में नाराज़गी, निराशा और फ्रस्टेशन साफ महसूस हो रहा था.

'मेरे बॉस से कह देना, मुझे नौकरी से न निकालें'

X यूजर आयुष कुच्या द्वारा शेयर किया गया वीडियो इस पूरे प्रकरण की सबसे वायरल झलक बन गया है.क्लिप में यात्री घंटों से बिना अपडेट इंतजार करते दिखाई देते हैं.

 

मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर

मुंबई एयरपोर्ट से सामने आए एक अन्य वीडियो में यात्री एयरलाइन स्टाफ से लगातार जानकारी मांगते और नाराज़गी जताते दिखाई देते हैं.यह वीडियो दिखाता है कि हालात सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं थे, बल्कि देशभर में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

 

'इंडिगो हाय-हाय' के नारे
हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर यात्रियों ने 'इंडिगो हाय-हाय' के नारे लगा दिए.


चर्चित टेक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अरुण प्रभुदेसाई ने भी X पर पोस्ट करते हुए इंडिगो की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज़गी जताई और सवाल उठाए.

 

इंडिगो ने मांगी माफ़ी: "दो दिनों में नेटवर्क पर भारी दबाव"

उड़ानें रद्द होने पर एयरलाइन ने आधिकारिक बयान जारी किया है.इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में हमारे नेटवर्क और ऑपरेशंस पर असामान्य दबाव पड़ा है. इसका असर जिन यात्रियों और पार्टनर्स पर पड़ा है, उनसे हम माफ़ी मांगते हैं. हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं..एयरलाइन ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता देरी के असर को कम करना और सेवाओं को जल्द से जल्द स्थिर करना है.

