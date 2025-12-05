'मेरे बॉस से कह दो, मुझे जॉब से न निकालें', Indigo Flight की देरी से परेशान यात्रियों का वीडियो वायरल

इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशंस शुक्रवार को बुरी तरह लड़खड़ा गए, जब दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट्स पर 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं. इससे पहले भी इंडिगो 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर चुकी है. लगातार बिगड़ते हालात ने हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित किया है.

'ऑपरेशंस पटरी पर लाना आसान नहीं'

एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों के लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा स्थिति को सामान्य करना 'आसान लक्ष्य नहीं' होगा.एयरलाइन बीते कई हफ्तों से इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर महीने में ही 1,232 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और सैकड़ों फ्लाइट्स घंटों की देरी से चलीं. माना जा रहा है कि एयरलाइन ऑपरेशनल और स्टाफिंग संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है.

एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी

फ्लाइट्स रद्द होने के बाद देशभर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की बेचैनी साफ दिखाई दी.कई लोग घंटों तक टर्मिनल में फंसे रहे, जबकि एयरलाइन की ओर से न तो स्पष्ट जानकारी दी गई और न कोई ठोस व्यवस्था. सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट सामने आए.कोई 12 घंटे से ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर अटका रहा, कोई नौकरी छूट जाने की चिंता में था तो किसी ने दुख जताया कि पारिवारिक आपात स्थिति के बावजूद वह समय पर नहीं पहुंच सका.लोगों में नाराज़गी, निराशा और फ्रस्टेशन साफ महसूस हो रहा था.

'मेरे बॉस से कह देना, मुझे नौकरी से न निकालें'

X यूजर आयुष कुच्या द्वारा शेयर किया गया वीडियो इस पूरे प्रकरण की सबसे वायरल झलक बन गया है.क्लिप में यात्री घंटों से बिना अपडेट इंतजार करते दिखाई देते हैं.

My @IndiGo6E flight is delayed for hours and passengers are stuck with no clear communication. I even have a video of people raising concerns. This needs urgent attention. #IndiGo #Delay #6E979 pic.twitter.com/iKKdGftKoo — Ayush Kuchya (@KuchyaAyush) December 3, 2025

मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर

मुंबई एयरपोर्ट से सामने आए एक अन्य वीडियो में यात्री एयरलाइन स्टाफ से लगातार जानकारी मांगते और नाराज़गी जताते दिखाई देते हैं.यह वीडियो दिखाता है कि हालात सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं थे, बल्कि देशभर में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

@IndiGo6E Pilots shortage



Someone in the crowd literally said “Bhai kisi ko plane udana aata hai kya, inse chaabi leke chalte hain” 😂#MumbaiAirport #Indigo pic.twitter.com/jqcQlGcbbX — Parv Trikha (@ParvTrikha_) December 3, 2025

'इंडिगो हाय-हाय' के नारे

हालात इतने बिगड़े कि कई जगहों पर यात्रियों ने 'इंडिगो हाय-हाय' के नारे लगा दिए.

Welcome to Indigo Airlines: Where delays fly higher than planes.👀

Due to repeated cancellations, angry passengers have started chanting: ‘Indigo haye haye!’ across airports.

India’s biggest airline or biggest chaos?🫡 #IndigoDelay #Indigo pic.twitter.com/FOWQ0ETsA9 — Visionary EV Media🇮🇳 (@Visionary_eagle) December 5, 2025



चर्चित टेक इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अरुण प्रभुदेसाई ने भी X पर पोस्ट करते हुए इंडिगो की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज़गी जताई और सवाल उठाए.

SHAME ON YOU @IndiGo6E, One of my biggest events of the year is in danger of getting cancelled because of your absolute incompetence.



Since morning 10AM, we are here at the Pune airport. Our flight was first rescheduled from 1:05PM to 1:25PM, then 3:30PM, and now 6PM.



Every… pic.twitter.com/ZEqqvhsSfV — Arun Prabhudesai (@8ap) December 4, 2025

इंडिगो ने मांगी माफ़ी: "दो दिनों में नेटवर्क पर भारी दबाव"

उड़ानें रद्द होने पर एयरलाइन ने आधिकारिक बयान जारी किया है.इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में हमारे नेटवर्क और ऑपरेशंस पर असामान्य दबाव पड़ा है. इसका असर जिन यात्रियों और पार्टनर्स पर पड़ा है, उनसे हम माफ़ी मांगते हैं. हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं..एयरलाइन ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता देरी के असर को कम करना और सेवाओं को जल्द से जल्द स्थिर करना है.

