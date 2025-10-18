scorecardresearch
 

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, ibps.in पर जाकर करें चेक

IBPS SO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 घोषित कर दिया गया है. रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा.

IBPS की वेबसाइट (ibps.in) पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. (Photo: https://www.ibps.in/)
IBPS SO Prelims Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर परिणाम देख सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा.

कब हुई थी परीक्षा
आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स परीक्षा 30 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई थी.  इसमें 150 प्रश्न थे, और अधिकतम अंक 125 थे.  प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे थी. उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करके तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा. आवश्यकताओं के आधार पर, आईबीपीएस द्वारा निर्धारित प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा.

ऐसे चेक करें आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025
1. आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध IBPS SO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा.
4. सबमिट पर क्लिक करें और आपका परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा.
5. परिणाम की जांच करें और उसे डाउनलोड करें.
6. आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

