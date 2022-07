13 बार फेल हुए, हर बार हौसले को बटोरा, फिर बने IAS, धमाल मचा रही है अफसर की Inspiring story

IAS who failed Thirteen Times: एक शख्‍स 13 बार फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हर बार बिखरे हुए हौसले को बटोरा और नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहे. आखिरकार वे अपने टारगेट UPSC को भेदने में कामयाब रहे और IAS बन गए.

इस अधिकारी ने ट्वीट कर बताया कि वो कब-कब और किन मौकों पर फेल हुए. IAS अधिकारी का ट्वीट अब वायरल हो गया है.

इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए. वहीं कई लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया है. जो लोग विभिन्‍न परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए यह ट्वीट रोशनी की एक नई किरण की तरह है.

आईएएस अवनीश शरण (IAS Awanish Sharan) 2009 बैच के छत्‍तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं. आईएएस अवनीश शरण अक्‍सर कई प्रेरणादायक ट्वीट करते रहते हैं. लेकिन इस बार उन्‍होंने अपनी असफलता से जुड़ा किस्‍सा ट्वीट कर बताया. उन्‍होंने बताया कि वो 13 बार फेल हुए और फिर UPSC परीक्षा क्रैक की.

कब कब हुए फेल...



CDS : फेल

CPF: फेल



राज्य लोक सेवा आयोग: 10 से अधिक बार प्रारंभिक परीक्षा में फेल



UPSC सिविल सेवा परीक्षा :

1. प्रथम प्रयास में साक्षात्कार में फेल.

इस तरह 2+10+1= 13 बार वो फेल हुए.





वहीं, उन्‍होंने अपने ट्वीट में विभिन्‍न परीक्षाओं के अंक प्रतिशत की भी जानकारी दी. अवनीश शरण ने अपने ट्वीट में बताया, 10 वीं में 44.7%, 12वीं में 65% और ग्रेजुएशन में 60% अंक प्राप्‍त किए. हालांकि, अवनीश शरण ने दूसरे प्रयास में UPSC परीक्षा दी थी तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 77 थी.

इससे पहले अवनीश शरण तब चर्चा में आए थे, जब उन्‍होंने अपनी 10वीं क्‍लास की मार्कशीट सोशल मीडिया पर शेयर की थी. 10वीं में IAS अवनीश की थर्ड डिवीजन आई थी.

कई यूजर्स ने बताई अपनी कहानी

इस ट्वीट के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने अपनी कहानी उसी फॉर्मेट में शेयर की, जिस तरह अवनीश शरण ने शेयर की. वहीं कई लोगों ने कहा उन्‍हें इस ट्वीट से काफी आत्‍मबल है. निखिल श्रीवास्‍तव ने लिखा- TEDx को आपको बुलाना चाहिए, ताकि जो पर्सेंटेज को लेकर जो भ्रम बना हुआ है. वह कम से कम खत्‍म हो. वहीं कई अभ्‍यर्थी जो परीक्षाओं में फेल हुए, वो भी आईएएस अधिकारी अवनीश शरण की कहानी से काफी प्रभावित नजर आए.

Thanks sir ye sir krne k liye meri to RAS ka ek bar m pre clear nahi hone pr himmat tut gyi thi aisa lag rha tha ki mujhse nhi ho payega ab m ye exam nahi du but Aaj phir se himmat aa gyi. Thank you so much 🥰

— Ritu sharma (@Ritusharma12345) July 22, 2022

@TEDx should call you on the stage. This percentage myth (stigma also) must be debunked.

— Nikhil Srivastava 🇮🇳 (@snikhil_social) July 22, 2022

सर आप से किसी ने यह कहा था क्या की फेल होने का मतलब है कि आप बड़े चीज के लिए बने हो, सर ऐसा क्या था आपके अंदर की अंत तक आप लगे रहे, इतनी दृढ़ता कैसे सर ?कैसे??🙏

आपके ट्वीट को आज मैं अपने डीपी में लगाऊंगा

कम से कम मुझे तो जरूर आत्मबल मिला है , मैं भी परीक्षाओं में फेल हो रहा...

— Mannu Maharshi (@MaharshiMannu) July 22, 2022

मेरी यात्रा:

10वीं : 89%

12वीं : 75%

इंजीनियरिंग: 75%



NDA: 2 बार फैल

CDS :2 बार कॉन्फ्रेंस आउट

आर्मी SSB: 12 बार फैल, 1 बार कांफ्रेंस आउट

राज्य लोक सेवा आयोग: 5 बार फेल ।



UPSC सिविल सेवा परीक्षा :

1. 3 बार फैल

2. दूसरे प्रयास मैं प्राइवेट नौकरी और तीसरे प्रयास में शादी

My Journey

10th: 63.6%

12th :61 %

B. Tech : 8.24 CGPA

First 04 MNC written : Failed.

Fifth company: Cleared

Sixth company :Cleared

Seventh company (L&T) :cleared.

Tata Steel (3 times) : Failed

HZL: Failed

CGL-1 2010 : Tier 1 cleared failed in tier2.

OSSC 2017 SI: Failed

— Pradeep Kumar 🇮🇳 (@Mitu_2013) July 22, 2022

10 वी 69 % हिंदी में फेल तो सब में फेल

10वी 49% पास

12 वी 75 % फेल

12 वी 39 % पासhttps://t.co/gc2Gbj3Uq7 Hons pass

MTS : फेल 2 नंबर से फैल

CCat Exam Fail

But me never give in my life ☺️😔👏🏻

— Ishwar Datt Agnihotri🇮🇳🇮🇳 (@DattAgnihotri) July 22, 2022

My journey

1970 10th: 47%

1973 12th :56.4%

CPMT 752 Rank

1975 BSc:60%

Mar 75 SSB IMA Rejected

Oct 75. -do-

Oct 75 Cleared Prelim CAPF

Mar 76 SSB IMA Selected

Oct 76 SSB IMA Selected

Oct 76 Cleared CAPF

Mar 77 joined BSF

May 77 Declined OTS

Aug 2015 Retd from BSF

— 🇮🇳 BN Sharma, IG (Retd) (@BholaNath_BSF) July 22, 2022

