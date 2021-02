पेट्रोल की सेंचुरी पर मीम्स की बाढ़, थरूर ने बताया कैसे 6 रुपया लीटर है पेट्रोल

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 10 दिन से बढ़ रही हैं. देश के कुछ हिस्सों में प्रीमियम पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत से मीम्स वायरल हो रहे हैं, क्रिकेटर से लेकर राजनेता सबका कुछ ना कुछ कहना है पेट्रोल कीमत पर...

पेट्रोल की बेहतरीन इनिंग

क्रिकेटर मनोज तिवारी ने पेट्रोल के 100 रुपये से पार जाने को डीजल के साथ खेली गई एक बेहतरीन इनिंग करार दिया.

Wat an innings by Petrol so far. A well-compiled century on dis difficult situation. U looked 4 a big one d moment u played ur first ball. Equally supported by Diesel. Great partnership by u 2. Wasn't easy playing against d common people but u both did it👏 #PetrolDieselPriceHike — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) February 18, 2021

6 रुपये लीटर पेट्रोल

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक कार्टून साझा करते हुए लिखा है कि यदि बाबा रामदेव के हिसाब से सिर के बल खड़ा होकर देखा जाए तो पेट्रोल सिर्फ 6 रुपये लीटर है.

If you took yoga lessons from BabaRamdev, you too could see petrol prices at 06 rupees a litre! pic.twitter.com/zatuS6t6cs — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 16, 2021

अमिताभ की ट्रोलिंग

पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अक्सर ट्वीट करने वाले बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के कुछ नहीं बोलने को लेकर उनकी खूब ट्रोलिंग भी हो रही है. उनका मई 2012 का एक ट्ववीट वायरल हो रहा है.

T 756 - " रामचंद्र कह गए सिया से , ऐसा कलयुग आएगा ,

गाडी खरीदो गे cash से , और petrol loan से आएगा I "~ anon — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 26, 2012

पेट्रोल के नखरे क्रश जैसे

एक यूजर ने ट्विटर पर पेट्रोल कीमतों में बढ़ोत्तरी को क्रश के नखरे जैसा बताया तो एक यूजर ने 3 idiots फिल्म का मीम शेयर किया.



There is similarity between petrol prices and my crush ke Nakhre ..



Aye din badhte jante hai.#PetrolPrice — Mirchi Teja (@JaiswalTanmay) January 22, 2021

Have a nice day. 🚴🚴

Keep cycling keep yourself healthy #petrol100 #PetrolDieselPriceHike @ParveenKaswan @ipskabra pic.twitter.com/K7wNhcvw7x

— abhishek sharma (@sharmabhishek21) February 18, 2021