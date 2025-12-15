scorecardresearch
 
'व्यू ही गायब हो गई…', विदेशी मॉडल ने शेयर किया दिल्ली-NCR का स्मॉग, वीडियो वायरल

गुरुग्राम में रह रहीं एक विदेशी मॉडल ने सोशल मीडिया पर अपनी बालकनी से स्मॉग से भरा वीडियो शेयर कर दिल्ली-NCR की बिगड़ती हवा की तस्वीर सामने रख दी है. वीडियो में चारों ओर घना धुंधलका दिखाई दे रहा है, जिससे नीचे का नजारा पूरी तरह ढका नजर आता है.

सोमवार को दिल्ली ने एक बार फिर जहरीली हवा के साथ सुबह की शुरुआत की (Photo:Insta/vegkseniia)
दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. इसी बीच गुरुग्राम में रह रही एक विदेशी मॉडल ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने दिल्ली-NCR की बिगड़ती हवा की सच्चाई को सामने ला दिया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी के साथ चिंता भी जता रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर Kseniia Shakirzianova नाम की मॉडल ने अपने घर की बालकनी से वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में चारों तरफ घना धुंध और स्मॉग नजर आ रहा है, जिससे नीचे का पूरा नजारा लगभग गायब है. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट—“Woke up in the clouds today”—हालात को हल्के अंदाज में दिखाता है, लेकिन असलियत काफी डरावनी है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि ये बादल नहीं, बल्कि प्रदूषण की चादर है.

तीसरे दिन भी ‘सीवियर’ कैटेगरी में दिल्ली

सोमवार को दिल्ली ने एक बार फिर जहरीली हवा के साथ सुबह की शुरुआत की. एयर क्वॉलिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 457 दर्ज किया गया, जो ‘सीवियर’ श्रेणी में आता है. यह लगातार तीसरा दिन है जब राजधानी की हवा बेहद खराब बनी हुई है. कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम रही कि लोगों को कुछ दूरी तक देखने में भी दिक्कत हुई.

देखें वायरल वीडियो

कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंचा

हालात और गंभीर तब हो गए जब अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में सुबह करीब 7 बजे AQI 500 दर्ज किया गया. यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दर्ज किया जाने वाला सबसे ऊंचा और खतरनाक स्तर है. आंकड़ों के मुताबिक रविवार को दिल्ली के 39 में से 38 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘सीवियर’ या ‘सीवियर प्लस’ कैटेगरी में रहे.

क्या कहते हैं AQI के स्तर

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 101 से 200 AQI को ‘मॉडरेट’, 201 से 300 को ‘पुअर’, 301 से 400 को ‘वेरी पुअर’ और 400 से ऊपर को ‘सीवियर’ माना जाता है. वहीं 450 से ऊपर का स्तर ‘सीवियर प्लस’ और 500 को बेहद खतरनाक माना जाता है.विदेशी मॉडल का वायरल वीडियो एक बार फिर इस सवाल को हवा दे रहा है कि क्या दिल्ली-NCR की सर्दियां अब हमेशा ऐसे ही धुएं में गुजरेंगी.

