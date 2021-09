लाइव टीवी पर अचानक महिला रिपोर्टर को घसीटने लगा कुत्ता, VIDEO में देखें फिर क्या हुआ?

लाइव टीवी शो (Live TV) के दौरान एक महिला रिपोर्टर (Reporter) के साथ ऐसी घटना हो गई, जिसका वीडियो वायरल (Video Viral) हो गया. रिपोर्टर टीवी पर लाइव थी तभी अचानक एक कुत्ता (Dog) उसे घसीटने लगता है. टीवी पर एंकर्स ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी भी हंसी छूट गई. खुद चैनल ने महिला का वीडियो शेयर किया है.

दरअसल, बीबीसी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें महिला रिपोर्टर Carol Kirkwood का लाइव रिपोर्टिंग करते हुए एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें बीबीसी रिपोर्टर (BBC Reporter) मौसम की जानकारी देने के दौरान एक कुत्ते के साथ खेलते (Playing With Dog) हुए नजर आ रही हैं. लेकिन इस बीच एक अजीब घटना हो जाती है.

आपको बता दें कि हुआ यूं कि अचानक कुत्ता भागने लगता है. उसे पकड़ने की कोशिश के दौरान महिला रिपोर्टर पीछे-पीछे खिंची चली जाती है. यह देख स्टूडियो में बैठे एंकर्स और खुद Carol भी हंसने लगती है. गनीमत रही कि महिला को कोई चोट नहीं आई. घटना सोमवार की बताई जा रही है.

🛑 @carolkirkwood down!



Flash the guide dog is running the show on #BBCBreakfast this morning 🐾 https://t.co/g98lIxe3Fa pic.twitter.com/6ym3obw6Tz