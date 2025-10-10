scorecardresearch
 

मस्ती बनी आफत! झूला बेकाबू हुआ तो जमीन पर घिसटते रहे युवक, वीडियो देख कांप उठे लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक झूले के हादसे का दावा किया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार से घूमता झूला अचानक बेकाबू हो गया और लोगों में हड़कंप मच गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि झूला पहले तो सामान्य रूप से घूम रहा था (Photo:insta/newsin2mins)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक राइड उस वक्त डरावनी बन गई जब 'ब्रेक डांस' नाम की झूला राइड अचानक खराब हो गई. हादसा इतना खतरनाक था कि तेज रफ्तार से घूमते झूले ने कई युवकों को जमीन पर घसीट दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और लोग इसे देखकर दहशत में हैं. झूले पर बैठे बच्चे और परिवार के लोग नीचे गिरने से बाल-बाल बचे. यह पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अचानक टूटा झूला, मचा कोहराम

वीडियो में देखा जा सकता है कि झूला पहले तो सामान्य रूप से घूम रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी रॉड टूट गई और पूरा स्ट्रक्चर झुक गया. लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे और पूरे मेले में अफरा-तफरी मच गई. झूले की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग वहां मौजूद ऑपरेटर से उसे रोकने की गुहार लगाने लगे.मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह झूले को रोकने की कोशिश की और घायलों को बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाया. कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए. फिलहाल सभी का इलाज जारी है.

देखें वीडियो

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस हादसे के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे झूले जनता के लिए खुलने से पहले ठीक से जांचे जाते हैं. कौन यह सुनिश्चित करता है कि अस्थायी मेलों में लगाए गए ये झूले सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं. और आखिर कितने हादसों के बाद सख्त जांच व्यवस्था लागू होगी. भारत के कई शहरों में लगने वाले मेले और मनोरंजन पार्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा संचालित किए जाते हैं. ये लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने पोर्टेबल झूले लेकर जाते हैं, लेकिन इन राइड्स की नियमित जांच या तकनीकी निरीक्षण अक्सर नहीं किया जाता. यही लापरवाही कई बार बड़े हादसों में बदल जाती है.

---- समाप्त ----
