कई लोग विदेश में बस जाते हैं, भारत क्यों नहीं लौटते? कनाडा में रहने वाले भारतीय युवक का पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय युवक ने बताया कि विदेश में रहने वाले कई लोग करोड़ों कमा लेने के बाद भी भारत वापस नहीं आना चाहते. वजह पैसा नहीं, बल्कि वो जिंदगी है जो विदेश में ज्यादा आसान, सुरक्षित और सुकून भरी लगती है. यही बात अब इंटरनेट पर ज़ोरदार बहस की वजह बन गई है. एक भारतीय व्यक्ति स्वप्निल कोम्मावर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत से लोग करोड़ों रुपये कमा लेने के बाद भी भारत वापस क्यों नहीं आते.
स्वप्निल ने बताया कि उनकी हाल ही में कनाडा में रहने वाले एक दोस्त से बात हुई. उस दोस्त ने ईमानदारी से कहा कि कई लोग 5–6 करोड़ रुपये बचा लेने के बाद भी भारत लौटना नहीं चाहते. इसकी वजह भारत से नफरत नहीं है, बल्कि यह है कि विदेश में जीवन ज्यादा आसान और आरामदायक लगता है.
विदेशों में नियम-कानून साफ
उनके दोस्त के अनुसार, विदेशों में वर्क कल्चर बेहतर होती है. विदेशों के नियम-कानून साफ होते हैं. ओवरटाइम करने पर पैसे मिलते हैं. भ्रष्टाचार कम होता है, ट्रैफिक, प्रदूषण और रोजमर्रा का तनाव कम होता है. उन्होंने यह भी कहा कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति, काम की जगह पर सम्मान और एक व्यवस्थित जीवन. स्वप्निल ने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि लोग भारत से प्यार नहीं करते. ज्यादातर लोग आज भी अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्हें विदेश में जीवन ज्यादा स्थिर और सुरक्षित लगता है. हर इंसान की जिंदगी में अपनी प्राथमिकताएं होती हैं.
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कहा-भारत के शहरों को रहने लायक बनाना चाहिए. फुटपाथ होने चाहिए, कूड़ा फैलाना बंद होना चाहिए. प्रदूषण और ट्रैफिक पर ध्यान देना जरूरी है. कुछ यूजर्स ने सुरक्षा की बात उठाई और कहा कि कई प्रवासी भारतीय अब भारत आना भी कम कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ठगे जाने या असुरक्षा का डर लगता है. कई लोगों ने यह भी कहा कि देश भक्ति से रोजमर्रा की परेशानियां खत्म नहीं होतीं. नारों से ज़्यादा ज़रूरी जीवन की गुणवत्ता होती है. भारत से प्यार करना और आराम से जीना, दोनों अलग बातें हैं. इस पूरी चर्चा ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन और शांति के लिए भी विदेश में रहना चुनते हैं.