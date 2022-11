'बर्तन नहीं धोना, जॉब छोड़ रहा', बॉस ने रोका पर दफ्तर से निकल गया कर्मचारी

बॉस से बहस के बाद एक युवक ने शिफ्ट के बीच में ही नौकरी छोड़ दी. सोशल मीडिया पर युवक का नौकरी छोड़कर ऑफिस से बाहर निकलने का वीडियो वायरल हो रहा है. वह मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में काम करता था. बॉस ने उससे बर्तन साफ करने के लिए कहा था. लेकिन युवक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था.

टिकटॉक पर Fionn_McCallum नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि New Zealand के मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s) में काम करने के दौरान बॉस ने उसको बर्तन साफ करने का ऑर्डर दिया था. लेकिन मैंने बर्तन साफ करने से इनकार कर दिया. इस बात से बॉस मुझपर भड़क उठा और मुझे भला-बुरा कहने लगा.

बॉस का व्यवहार देखने के बाद युवक ने तुंरत नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और ऑफिस से निकलते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगा. ये वीडियो अब वायरल हो गया है. इसके कैप्शन में लिखा है- 'उन्हें (बॉस) लगा कि मैं सच में बर्तन साफ करने जा रहा हूं.'

26 सेकंड के वायरल वीडियो में युवक को कहते हुए सुना गया कि अरे नहीं, मैं उसे साफ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं. मैं नौकरी छोड़ रहा हूं. आओ बाहर मिलते हैं. यह सब कहकर युवक ऑफिस से बाहर निकल जाता है. इस बीच बॉस चिल्लाकर कहता है- वापस आओ. वहीं, दूसरे कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं. लेकिन युवक किसी की नहीं सुनता है.

McDonald's employee quits mid-shift as manager begs him to stay: 'see you on the flip side bitch' https://t.co/51IcUORNIH pic.twitter.com/5ZK8TpqP7s